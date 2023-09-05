Какие электроприборы стоит выключить на ночь, чтобы уменьшить суммы в платежках за свет

Телевизор

Многие люди перед сном просто щелкают пультом и оставляют на ночь плазменные телевизоры включенными в розетку. Но даже в выключенном состоянии телевизор продолжает потреблять электроэнергию.

Поэтому его стоит перед сном выключать не только пультом, но и из розетки. Для удобства можно использовать специальный удлинитель, на котором есть кнопка отключения питания.

Компьютер

Настольные компьютеры потребляют много электроэнергии. Особенно это касается более старых моделей. Если есть такая возможность - настольный компьютер можно заменить на ноутбук, который потребляет в разы меньше электроэнергии, а также может довольно долго обходиться без питания.

Если возможности заменить компьютер нет, то его обязательно нужно на ночь выключать из розетки, так как даже в выключенном состоянии он потребляет электроэнергию.

Кабели для зарядки гаджетов

Привычная картина - в розетки воткнуты кабели для зарядки всех гаджетов в доме. Это действительно очень удобно: разрядился планшет, телефон, часы и вы сразу же можете установить их на зарядку, не тратя времени на поиски нужного кабеля.

Но специалисты рекомендуют вытаскивать из розеток все зарядки, которыми вы на данный момент не пользуетесь, так как они тоже потребляют электроэнергию. И хотя они "тянут" очень мало, но если посчитать количество зарядок в доме и количество часов, которые они проводят в розетках, то экономия может быть существенная.

Морозильная камера

Этот полезный кухонный агрегат тянет очень много электроэнергии, особенно при работе 24 часа в сутки. Чтобы сократить расходы электроэнергии, нужно отключать морозильную камеру на ночь.

Если у вас продуктов немного, то можно использовать камеру в холодильнике. Если вы используете морозильную камеру регулярно, то стоит отключать ее вечером и снова включать утром - продукты за это время разморозиться не успеют, а вы сэкономите немного электроэнергии.

Нагреватель для воды

Этот очень полезный агрегат тратит очень много электроэнергии даже во время периода "покоя", когда вы не стираете, не принимаете душ и не моете посуду.

Основная задача такого нагревателя - поддерживать нужную температуру постоянно. Однако вам не это совершенно не нужно и достаточно будет, если вы будете его включать в определенное время, а в остальное время будете держать выключенным.

Обогреватель

В холодное время года обогреватели просто необходимы во многих домах. Но они также являются "пожирателями" электроэнергии. Регулярное и постоянное использование обогревателя может увеличить ваши платежки почти на 50%.

Поэтому стоит его использовать только тогда, когда в доме совсем холодно. А оставлять обогреватель включенным на ночь - не стоит.

Посудомоечная машина

Этот агрегат на кухне значительно облегчает быт, но в зависимости от использования, типа и размера средняя посудомоечная машина может потреблять около 1000 Вт энергии в час. Еще для ее работы нужен нагрев воды, а это увеличивает счета за электричество.

Старайтесь загружать такую машину по максимуму и согласно инструкции и чередуйте с ручной мойкой посуды.