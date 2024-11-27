Які чоботи вважають наймоднішими цього року: трендові кольори на зиму 2024-2025

На зиму 2024-2025 необхідно приглянути декілька варіантів черевиків чи чобіт. Таке взуття не тільки захищає від холоду та снігу, а й створює стильний та елегантний образ. Можна вибрати чорні чоботи - вічну класику, а також поекспериментувати із кольоровими рішеннями.

Бордові ковбойські чоботи

Якщо ви хочете створити нестандартний образ, пригляньте на зиму ковбойські чоботи бордового відтінку, що залишається у тренді. Такі чоботи чудово поєднуються з джинсами як класичного прямого крою, так і з штани з високою талією або скінні. Додайте сірий светр та бежеве пальто, а також аксесуари червоного або бордового відтінку, щоб завершити образ.

Ковбойські чоботи у тренді (фото: instagram.com/maddiebriell)

Темно-коричневі чоботи

Коричневий - ще один трендовий відтінок. Ви можете підібрати модель на середньому і стійкому підборі для повсякденного носіння або на підборі-шпильці - для більш вечірнього та ошатного образу. Носити такі чоботи можна як зі спідницями та сукнями, так і з вузькими брюками та легінсами.

Високі чоботи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/summerrachelwarren)

Бежеві чоботи

Для створення небанальних образів на зиму також можна приглянути сіро-коричневі або бежеві чоботи. Їх можна носити з прямими або звуженими брюками та джинсами, створюючи елегантний образ для офісу чи ділових зустрічей. Доповнити можна теплим светром та укороченим пальто з шарфом, а також коричневою сумкою.

Варіанти із бежевими чоботями на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Оливково-зелені чоботи

Також у моді оливковий та колір хакі. Таке взуття можна носити як у повсякденному житті, так і для більш ошатних випадків, комбінуючи з різними відтінками та текстурами. Для розслабленого образу додайте чоботи на стійкому підборі. Поєднувати їх можна з коричневими брюками з вельвету, а також сорочкою в смужку та светром з високою горловиною на блискавці.

Чоботи кольору хакі (фото: instagram.com/vikilefevre)

Тваринні принти

Взуття з анімалістичним принтом - це сміливий та яскравий акцент, який залишається актуальним узимку 2024-2025. Анімалістичні принти, такі як леопардовий, зебровий, пітоновий або тигровий візерунок, надають образу зухвалості та індивідуальності.

Таке взуття краще носити з нейтральними та монохромними вбраннями, а чоботи з тваринним принтом стануть головним акцентом в образі.

Чоботи з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/lenafarl)