Ядерний бомбардувальник B-52 розбився у США (відео)

У Каліфорнії сталася катастрофа під час випробувального польоту стратегічної авіації. Важкий бомбардувальник упав на землю майже одразу після відриву від злітної смуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Цей літак активно використовували у В'єтнамі. Пізніше він став ключовим інструментом під час операцій в Іраку. На честь літака навіть названий спеціальний рецепт коктейлю.

Перші моделі представили у 1950-х роках. Попри поважний вік, літак залишається основою американської повітряної потужності. Екіпаж машини зазвичай складається з п'яти осіб.

Бомбардувальник B-52 - це справжня легенда. Компанія Boeing розробила цей літак ще у середині минулого століття.

На базі регулярно проводять випробувальні польоти нових літаків. Також там перевіряють експериментальні розробки.

Авіабаза Едвардс - це особливий об'єкт, де повітряні сили США та NASA тестують авіацію майбутнього.

Які втрати ВПС США зазнали останнім часом

Цей рік сильно підкосив повітряні сили Штатів. Лише під час військової операції Epic Fury на Близькому Сході Пентагон втратив або пошкодив щонайменше 42 одиниці сучасної техніки.

Частина літаків розбилася через фатальні неполадки систем та ППО. Три винищувачі F-15E були знищені дружнім вогнем над територією Кувейту. Ще один літак-заправник розбився в Іраку через технічні негаразди та хаос у повітрі.