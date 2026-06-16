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Ядерний бомбардувальник B-52 розбився у США (відео)

00:24 16.06.2026 Вт
2 хв
Що відомо про стан екіпажу та причини НП?
aimg Пилип Бойко
Ядерний бомбардувальник B-52 розбився у США (відео) Фото: бомбардувальник B-52 (US Airforce)
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У Каліфорнії сталася катастрофа під час випробувального польоту стратегічної авіації. Важкий бомбардувальник упав на землю майже одразу після відриву від злітної смуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Інцидент зафіксували в понеділок. Літак B-52 Stratofortress зазнав аварії безпосередньо на території військової бази Ендрюс.

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Рятувальні підрозділи прибули на місце миттєво. Зараз фахівці намагаються стабілізувати ситуацію.

"На місце події негайно відреагували бригади екстрених служб", - повідомили журналістів представники авіабази.

Офіційні особи підтвердили складність ситуації. Операція з ліквідації наслідків триває.

"Бригади екстрених служб негайно відреагували на місце події, ситуація триває", – йдеться у заяві бази.

Причини падіння поки не розголошують.

Що відомо про базу та сам літак

Авіабаза Едвардс - це особливий об'єкт, де повітряні сили США та NASA тестують авіацію майбутнього.

На базі регулярно проводять випробувальні польоти нових літаків. Також там перевіряють експериментальні розробки.

Бомбардувальник B-52 - це справжня легенда. Компанія Boeing розробила цей літак ще у середині минулого століття.

Перші моделі представили у 1950-х роках. Попри поважний вік, літак залишається основою американської повітряної потужності. Екіпаж машини зазвичай складається з п'яти осіб.

Головні характеристики B-52:

  • здатність нести ядерну зброю на великі відстані;
  • можливість використання звичайних авіабомб;
  • величезний радіус дії без дозаправлення.

Цей літак активно використовували у В'єтнамі. Пізніше він став ключовим інструментом під час операцій в Іраку. На честь літака навіть названий спеціальний рецепт коктейлю.

Які втрати ВПС США зазнали останнім часом

Цей рік сильно підкосив повітряні сили Штатів. Лише під час військової операції Epic Fury на Близькому Сході Пентагон втратив або пошкодив щонайменше 42 одиниці сучасної техніки.

Частина літаків розбилася через фатальні неполадки систем та ППО. Три винищувачі F-15E були знищені дружнім вогнем над територією Кувейту. Ще один літак-заправник розбився в Іраку через технічні негаразди та хаос у повітрі.

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