Що таке капсульний гардероб і які речі мають бути в ньому взимку 2024 року: фото

Для того, щоб виглядати завжди стильно і не витрачати багато грошей на речі та взуття, потрібно грамотно скласти капсульний гардероб. Його іноді можна доповнювати трендовими новинками або модними аксесуарами.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти, що таке капсульний гардероб, а також які речі додати до нього на зиму 2024 року.

Що таке капсульний гардероб

Капсульний гардероб - це певний набір речей, які комбінуються між собою. Як правило, для створення "капсули" на кожен день достатньо 10-15 речей разом з аксесуарами на різні сезони.

Цей термін вигадала Сьюзі Фокс, власниця лондонського бутіка Wardrobe, у 1970-х роках. Слово "капсульний" використовується у значенні "маленький та компактний". За словами Фокс, капсульний гардероб - це колекція з кількох основних предметів одягу, які не виходять із моди, таких як спідниці, футболки, штани та пальта, які потім можна доповнити сезонними предметами.

Які речі мають бути у "сезонному" капсульному гардеробі

2 низи (штани, спідниці);

3-4 верхи (футболки, сорочки, блузи, гольфи-водолазки, светри);

1 жакет, жилет чи кардиган;

1-2 пари взуття;

1 предмет верхнього одягу;

1 сумка;

аксесуари (ремінь, капелюх, шарф, рукавички тощо).

Чим доповнити капсульний гардероб у 2024 році

Тепле пальто

Пальто з високим вмістом вовни - мастхев на осінь та зиму. Його можна поєднувати як із джинсами та брюками, так і зі спідницями та сукнями.

У трендах залишається пальто з шарфом із контрастною строчкою, яке випустив відомий бренд Toteme. Але ви можете обіграти і звичайнісіньке пальто, доповнивши його стильним палантином.

Варіанти пальта на зиму (фото: instagram.com/taffymsipa, instagram.com/juliesfi)

Темно-сині джинси

На зиму пригляньте джинси насиченого синього відтінку, який також називають кольором індиго. Доповнити їх можна базовою футболкою та чорним кардиганом або замшевою курткою.

Сині джинси (фото: instagram.com/kimturkington_)

Трикотажна сукня

Для стильних луків пригляньте також трикотажне або в'язане плаття. Воно може бути будь-якої довжини: від міні до максі. Носити таку річ можна самостійно або одягнувши зверху светр і підкресливши лінію талії тонким ременем.

Тепла сукня на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)

Коричнева сумка із замші

Це трендова річ на осінь та зиму 2024 року, яку потрібно додати до свого гардеробу. Вибирайте маленьку сумочку крос-боді або місткий шопер.

Трендова сумка на осінь (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Шовкова блузка

Для створення жіночних образів вам точно знадобиться шовкова блузка. Це може бути модель у класичному білому відтінку або з трендовими принтами, наприклад, леопардовим.

Блуза із шовку (фото: instagram.com/dawn.tan)

Чоботи до коліна

Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з міні-сукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та надіти чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.

Високі чоботи (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Светр із кашеміру

Кашемір має дві переваги: він виглядає безперечно розкішно і водночас забезпечить таке тепле, яке не зможуть дати поліестерові та бавовняні речі. Доповнять образ широкі штани, а також сумка та взуття із замші.

Варіант светра на осінь (фото: instagram.com/monikh)