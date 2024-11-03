Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Холодна осінь повністю вступила в свої права. А це означає, що час задуматися, яким взуттям урізноманітнити свої образи. Можна доглянути трендові уггі або високі чоботи.

Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з мінісукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та одягнути чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.

Високі чоботи (скриншот)

Ця елегантна та непідвладна часу класика має вишуканий вигляд, який підійде для будь-якого випадку. У них простий та витончений дизайн, заокруглений носок та низький підбор.

Високі чоботи (скриншот)

Зимові високі чоботи можуть мати внутрішній наповнювач із натуральних або штучних матеріалів, але врахуйте: у морозні дні прогулянка в чоботях на занадто плоскій підошві може виявитися не надто комфортною.

Високі чоботи (скриншот)

З чим носити високі чоботи

З яскравими колготками та спідницею

Навіть звичайнісінький образ із чорною спідницею, білою блузкою та шкіряною курткою може заграти новими фарбами, якщо доповнити його правильним взуттям та аксесуарами. У цьому випадку - яскраво-зеленими колготками і високими чоботями.

Образ із високими чоботями (фото: instagram.com/hodanyousuf)

Зі шкіряною курткою або короткою дублянкою

Ще один варіант - з курткою-косухою та шкіряними шортами. Доповніть такий лук білими гольфами, які виглядатимуть із чобіт.

Стильний лук (фото: instagram.com/lefevrediary)

З довгим пальто

Звичайно, такі чоботи найкраще поєднуються з довгим пальто. Одягайте класичні штани, які можна заправити у високі чоботи, білу блузку або гольф-водолазку та жилетку. Зверху накиньте сіре пальто.

Варіант на зиму (фото: instagram.com/thedailydeb)

У той же час можна скласти лук із короткою спідницею, напівпрозорими колготками та пальто.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/emilie_tla)

Образ в офіс (фото: instagram.com/_jessicaskye)