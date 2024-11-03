Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024
Холодна осінь повністю вступила в свої права. А це означає, що час задуматися, яким взуттям урізноманітнити свої образи. Можна доглянути трендові уггі або високі чоботи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, із чим носити класичні чоботи, щоб виглядати стильно.
Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з мінісукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та одягнути чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.
Високі чоботи (скриншот)
Ця елегантна та непідвладна часу класика має вишуканий вигляд, який підійде для будь-якого випадку. У них простий та витончений дизайн, заокруглений носок та низький підбор.
Високі чоботи (скриншот)
Зимові високі чоботи можуть мати внутрішній наповнювач із натуральних або штучних матеріалів, але врахуйте: у морозні дні прогулянка в чоботях на занадто плоскій підошві може виявитися не надто комфортною.
Високі чоботи (скриншот)
З чим носити високі чоботи
З яскравими колготками та спідницею
Навіть звичайнісінький образ із чорною спідницею, білою блузкою та шкіряною курткою може заграти новими фарбами, якщо доповнити його правильним взуттям та аксесуарами. У цьому випадку - яскраво-зеленими колготками і високими чоботями.
Образ із високими чоботями (фото: instagram.com/hodanyousuf)
Зі шкіряною курткою або короткою дублянкою
Ще один варіант - з курткою-косухою та шкіряними шортами. Доповніть такий лук білими гольфами, які виглядатимуть із чобіт.
Стильний лук (фото: instagram.com/lefevrediary)
З довгим пальто
Звичайно, такі чоботи найкраще поєднуються з довгим пальто. Одягайте класичні штани, які можна заправити у високі чоботи, білу блузку або гольф-водолазку та жилетку. Зверху накиньте сіре пальто.
Варіант на зиму (фото: instagram.com/thedailydeb)
У той же час можна скласти лук із короткою спідницею, напівпрозорими колготками та пальто.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/emilie_tla)
Образ в офіс (фото: instagram.com/_jessicaskye)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Amy Julliette Lefevre, Deborah Reyner Sebag, Emilie T., Jessica Skye, Hodan Yousuf.