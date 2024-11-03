ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Неділя 03 листопада 2024 07:14
UA EN RU
Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024 Модні чоботи на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Холодна осінь повністю вступила в свої права. А це означає, що час задуматися, яким взуттям урізноманітнити свої образи. Можна доглянути трендові уггі або високі чоботи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, із чим носити класичні чоботи, щоб виглядати стильно.

Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з мінісукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та одягнути чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Високі чоботи (скриншот)

Ця елегантна та непідвладна часу класика має вишуканий вигляд, який підійде для будь-якого випадку. У них простий та витончений дизайн, заокруглений носок та низький підбор.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Високі чоботи (скриншот)

Зимові високі чоботи можуть мати внутрішній наповнювач із натуральних або штучних матеріалів, але врахуйте: у морозні дні прогулянка в чоботях на занадто плоскій підошві може виявитися не надто комфортною.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Високі чоботи (скриншот)

З чим носити високі чоботи

З яскравими колготками та спідницею

Навіть звичайнісінький образ із чорною спідницею, білою блузкою та шкіряною курткою може заграти новими фарбами, якщо доповнити його правильним взуттям та аксесуарами. У цьому випадку - яскраво-зеленими колготками і високими чоботями.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Образ із високими чоботями (фото: instagram.com/hodanyousuf)

Зі шкіряною курткою або короткою дублянкою

Ще один варіант - з курткою-косухою та шкіряними шортами. Доповніть такий лук білими гольфами, які виглядатимуть із чобіт.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Стильний лук (фото: instagram.com/lefevrediary)

З довгим пальто

Звичайно, такі чоботи найкраще поєднуються з довгим пальто. Одягайте класичні штани, які можна заправити у високі чоботи, білу блузку або гольф-водолазку та жилетку. Зверху накиньте сіре пальто.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Варіант на зиму (фото: instagram.com/thedailydeb)

У той же час можна скласти лук із короткою спідницею, напівпрозорими колготками та пальто.

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/emilie_tla)

Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Образ в офіс (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Раніше Андре Тан назвав джинсовий тренд 2000-х, який повертається в моду.

Також читайте, що модні блогери показали головні тренди 2024 року.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Amy Julliette Lefevre, Deborah Reyner Sebag, Emilie T., Jessica Skye, Hodan Yousuf.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
NEWS
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW