Какие сапоги считают самыми модными в этом году: трендовые цвета на зиму 2024-2025
На зиму 2024-2025 необходимо присмотреть несколько вариантов ботинок или сапог. Такая обувь не только защищает от холода и снега, но и создает стильный и элегантный образ. Можно выбрать черные сапоги - вечную классику, а также поэкспериментировать с цветными решениями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сапоги какого оттенка будут на пике популярности зимой.
Бордовые ковбойские сапоги
Если вы хотите создать нестандартный образ, присмотрите на зиму ковбойские сапоги бордового оттенка, который остается в тренде. Такие сапоги отлично смотрятся с джинсами, будь то классический прямой крой, брюки с высокой талией или скинни. Добавьте серый свитер и бежевое пальто, а также аксессуары красного или бордового оттенка, чтобы завершить образ.
Ковбойские сапоги в тренде (фото: instagram.com/maddiebriell)
Темно-коричневые сапоги
Коричневый - еще один трендовый оттенок. Вы можете подобрать модель на среднем и устойчивом каблуке для повседневной носки или же на каблуке-шпильке - для более вечернего и нарядного образа. Носить такие сапоги можно как с юбками и платьями, так и с узкими брюками и легинсами.
Высокие сапоги на зиму 2025 (фото: instagram.com/summerrachelwarren)
Бежевые сапоги
Для создания небанальных образов на зиму также можно присмотреть серо-коричневые или бежевые сапоги. Их можно носить с прямыми или зауженными брюками и джинсами, создавая элегантный образ для офиса или деловых встреч. Дополнить можно теплым свитером и укороченным пальто с шарфом, а также коричневой сумкой.
Варианты с бежевыми сапогами на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)
Оливково-зеленые сапоги
Также в моде оливковый и цвет хаки. Такую обувь можно носить как в повседневной жизни, так и для более нарядных случаев, комбинируя с различными оттенками и текстурами. Для расслабленного образа присмотрите сапоги на устойчивом каблуке. Сочетать их можно с коричневыми брюками из вельвета, а также рубашкой в полоску и свитером с высокой горловиной на молнии.
Сапоги цвета хаки (фото: instagram.com/vikilefevre)
Животные принты
Обувь с анималистичным принтом - это смелый и яркий акцент, который остается актуальным зимой 2024-2025. Анималистичные принты, такие как леопардовый, зебровый, питоновый или тигровый узор, придают образу дерзости и индивидуальности.
Такую обувь лучше носить с нейтральными и монохромными нарядами, а сапоги с животным принтом станут главным акцентом в образе.
Сапоги с анималистичным принтом (фото: instagram.com/lenafarl)
Ранее мы рассказали, что Тринчер и жена Решетника показали, как стилизовать вещи бордового оттенка.
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Для написания материала были использованы страницы модных блогеров в Instagram: MADELINE, SUMMER RACHEL WARREN, Anouk Yve, Anne-Victoire Lefevre, Lеna Farouil.