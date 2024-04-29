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Які будуть ціни на черешню в цьому сезоні: відповідь експерта

Понеділок 29 квітня 2024 08:46
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Які будуть ціни на черешню в цьому сезоні: відповідь експерта Фото: Які будуть ціни на черешню в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вже за місяць в Україні настане сезон черешні. Цю ягоду обожнюють чимало українців, та яка ж буде на неї ціна?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на techhorticulture.

Які будуть ціни на черешню цього сезону?

Нестабільні погодні умови навесні 2024 року створюють додаткові труднощі для фермерів. Після аномально високих температур настало різке похолодання, і температура в деяких місцях опускалася нижче 0 градусів.

За словами керівниці проєкту черешневого саду у ТОВ "Уманська фруктова компанія" Оксани Гордій, існує ймовірність, що заморозки, які охопили частину України, можуть негативно позначитися на врожаї черешні, що може призвести до зменшення урожайності і збільшення ціни на ягоди.

"Окрім того, ми не можемо спрогнозувати ситуацію з війною. Якщо ситуація загостриться, люди знову почнуть виїжджати з країни і споживання впаде. Тому я вважаю, що цього сезону черешні буде або мало, або багато, але з нижчою ціною та меншим попитом", - повідомила керівниця проєкту черешневого саду ТОВ "Уманська фруктова компанія".

Які були ціни на черешню в Україні у 2023 році

Зазначимо, що минулого року через погодні умови ціни на черешню в Україні билим рекорди.

Ягоди продавали за високою ціною спочатку сезону, але, навіть у його розпал, ціни на черешню "кусалися".

Так, продукт продавали по 150-160 гривень в середині сезону.

Як ми раніше писали, в Україні поступово знижується ціна на популярний "зимовий" овоч.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.

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Ціни в Україні Ягоди
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