Какие будут цены на черешню в этом сезоне: ответ эксперта

Уже через месяц в Украине наступит сезон черешни. Эту ягоду обожают немало украинцев, и какая же будет на нее цена?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на techhorticulture.

Какие будут цены на черешню этого сезона?

Нестабильные погодные условия весной 2024 создают дополнительные трудности для фермеров. После аномально высоких температур наступило резкое похолодание и температура в некоторых местах опускалась ниже 0 градусов.

По словам руководительницы проекта черешневого сада в ООО "Уманская фруктовая компания" Оксаны Гордий, существует вероятность, что заморозки, охватившие часть Украины, могут негативно сказаться на урожае черешни, что может привести к уменьшению урожайности и увеличению цены на ягоды.

"Кроме того, мы не можем спрогнозировать ситуацию с войной. Если ситуация обострится, люди снова начнут выезжать из страны и потребление упадет. Поэтому я считаю, что в этом сезоне черешни будет либо мало, либо много, но с более низкой ценой и меньшим спросом", - сообщила руководительница проекта черешневого сада ООО "Уманская фруктовая компания".

Какие были цены на черешню в Украине в 2023 году

Отметим, что в прошлом году из-за погодных условий цены на черешню в Украине били рекорды.

Ягоды продавали по высокой цене сначала сезона, но, даже в его разгар, цены на черешню "кусались".

Так, продукт продавали по 150-160 гривен в середине сезона.