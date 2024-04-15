В Україні подорожчав хліб, а яйця та цукор подешевшали: як змінилися ціни

В Україні за останній місяць суттєво змінилися ціни на основні продукти харчування. Деякі позиції сильно подешевшали, а деякі, навпаки, подорожчали.

Як змінилися ціни в Україні на початку квітня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Держстату.

Що виросло у ціні

За даними статистики, пшеничний хліб з борошна вищого гатунку подорожчав в середньому на 1% - до 44,9 гривні за кілограм.

Також подорожчали яблука на 2,8% - до 23,8 гривні за кілограм.

Виросла ціна на сигарети преміум-класу на 1,3% - до 101,4 гривні за пачку.

На що ціни впали

Знизилися ціни на гречані крупи - на 2,2%, до 27,4 гривні за кілограм. Впала ціна на свинину на 1,5% - до 177,1 гривні за кілограм.

Але найбільше знизилися ціни на яйця - на 16,3% до 41,5 гривень за десяток.

Також почали дешевіти овочі. Ціна за кілограм капусти знизилася на 5,2% - до 14 гривень. Морква подешевшала на 9,9% - до 12,8 гривні за кілограм.

Ціна на олію опустилася на 1,8% - до 57,3 гривні за літр. Цукор подешевшав на 2,4% - до 30,7 гривні за кілограм.

Крім того, знизилися ціни на деякі позицію алкоголю. Горілка подешевшала на 0,3% - до 117,4 гривні за пляшку 0,5 літра. Столові вина українських марок подешевшали на 0,4% - до 110 гривень за пляшку 0,7 літра.

Пиво знизилося в ціні на 0,8% - до 31,7 гривні за пляшку 0,5 літра.

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