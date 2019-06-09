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Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка: появились доказательства

STYLERПерсоны    09.06.2019 - 12:16
Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка: появились доказательства
Кейт Миддлтон беременна – появились доказательства (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон подозревают в беременности

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся стать родителями в четвертый раз. Такое предположение "взорвало" британские СМИ. Слухи появились после того, как герцогиня Кембриджская призналась о "задумчивости" относительно ребенка. Сама Кейт вскоре после родов младшего сына Луи заявила, что хочет иметь четвертого ребенка.

"Кэтрин хотела бы еще одного ребенка. Она любит детей и готова пережить еще одну беременность, хотя в прошлом она была осложнена тяжелым токсикозом", - рассказал королевский источник.

Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка: появились доказательства

Кейт Миддлтон беременна – появились доказательства (фото: Getty Images)

Модные эксперты заметили, что герцогиня стала отдавать предпочтение нарядам, которые скрывают фигуру, что добавило уверенности в том, что она находится в интересном положении.

Express UK сообщает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям обязательно заведут четвертого ребенка, но возможно позже. Это связано с восстановлением после родов. К примеру, Принц Джордж и принцесса Шарлотта появились с разницой в 21 месяц, в то время как Принц Луи на 36 месяцев моложе своей сестры.

"Поскольку Луи сейчас только 13 месяцев, они, вероятно, сосредоточат свою энергию на воспитании пока трех детей", - пишет британская газета.

В западных СМИ уже давно ведутся предположения, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут четвертого ребенка. Герцогиня хоть и не дала прямой ответ на вопрос, но смогла с юмором отреагировать на вопрос британцев.

Слухи о том, что жена принца Уильяма давно хочет, чтобы у маленького принца Луи была сестренка, распространились давно. А потому во время очередного публичного выхода журналисты спросили у герцогини Кембриджской, правдива ли подобная информация.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон, между которыми нередко возникали конфликты, попали в поле обозрения эксперта, который выявил по почерку отличительные черты герцогинь.

Мы писали, что Меган Маркл покинет свой дом. Она хочет вернуться на родину в США, чтобы встретиться с друзьями и познакомить их с Арчи. 

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