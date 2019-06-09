Кейт Міддлтон чекає четверту дитину: з'явилися докази

Кейт Міддлтон вагітна – з'явилися докази (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон підозрюють у вагітності

Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються стати батьками в четвертий раз. Таке припущення "підірвало" британські ЗМІ. Чутки з'явилися після того, як герцогиня Кембриджська зізналася про "задум" щодо дитини. Сама Кейт незабаром після пологів молодшого сина Луї заявила, що хоче мати четверту дитину.

"Кетрін хотіла б ще одну дитину. Вона любить дітей і готова пережити ще одну вагітність, хоча в минулому вона була ускладнена важким токсикозом", - розповіло королівське джерело.

Кейт Міддлтон вагітна – з'явилися докази (фото: Getty Images)

Модні експерти помітили, що герцогиня стала віддавати перевагу нарядам, які приховують фігуру, що додало впевненості в тому, що вона знаходиться в цікавому положенні.

Express UK повідомляє, що Кейт Міддлтон і принц Вільям обов'язково заведуть четверту дитину, але можливо пізніше. Це пов'язано з відновленням після пологів. Наприклад, Принц Джордж і принцеса Шарлотта з'явилися з різницею в 21 місяць, в той час як Принц Луї на 36 місяців молодше своєї сестри.

"Оскільки Луї зараз лише 13 місяців, вони, ймовірно, зосередять свою енергію на вихованні поки трьох дітей", - пише британська газета.

В західних ЗМІ вже давно ведуться припущення, що принц Вільям і Кейт Міддлтон чекають четверту дитину. Герцогиня хоч і не дала прямої відповіді на питання, але змогла з гумором відреагувати на питання британців.

Чутки про те, що дружина принца Вільяма давно хоче, щоб у маленького принца Луї була сестричка, поширилися давно. А тому під час чергового публічного виходу журналісти запитали у герцогині Кембриджської, чи правдива ця інформація.

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь.

Ми писали, що Меган Маркл покине свій будинок. Вона хоче повернутися на батьківщину в США, щоб зустрітися з друзями і познайомити їх з Арчі.