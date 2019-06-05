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Кейт Миддлтон беременна? Герцогиня сделала громкое заявление

STYLERПерсоны    05.06.2019 - 14:35
Кейт Миддлтон беременна? Герцогиня сделала громкое заявление
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Миддлтон прокомментировала слухи о беременности

Кейт Миддлтон прокомментировала слухи касательно своей семьи и поспешила заверить, что ребенка в ближайшее время заводить не планирует. Об этом сообщает Express.

В западных СМИ уже давно ведутся предположения, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут четвертого ребенка. Герцогиня хоть и не дала прямой ответ на вопрос, но смогла с юмором отреагировать на вопрос британцев.

Слухи о том, что жена принца Уильяма давно хочет, чтобы у маленького принца Луи была сестренка, распространились давно. А потому во время очередного публичного выхода журналисты спросили у герцогини Кембриджской, правдива ли подобная информация.

Кейт Миддлтон беременна? Герцогиня сделала громкое заявление Кейт Миддлтон (Getty Images)

"Ой, думаю, Уильям сейчас бы начал очень нервничать", - забавно пошутила Кейт Миддлтон, оставив место для недосказанности.

Вместе с тем, на параде по случаю Дня Святого Патрика герцогиня Кембриджская подошла к родителям, которые стояли среди поклонников королевской семьи, и, залюбовавшись ребенком, призналась, что тоже хотела бы пополнения в семье.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон, между которыми нередко возникали конфликты, попали в поле обозрения эксперта, который выявил по почерку отличительные черты герцогинь.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон шокировала убийством оленя.

Мы писали, что Меган Маркл покинет свой дом. Она хочет вернуться на родину в США, чтобы встретиться с друзьями и познакомить их с Арчи. 

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