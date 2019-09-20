Кейт Миддлтон заявила, что без Маркл было бы лучше

Кейт Миддлтон сделала странное заявление о Меган Маркл. Если быть точнее, то она сделала заявление о своем супруге и его брате. В февральском интервью герцогиня Кембриджская заявила, что пока не было Меган, она с принцем Уильямом и Гарри работала более эффективно и их "трио" имело намного больше влияния. Детали старого интервью всплыли только недавно, пишут в британском издании Express.

Кейт присоединилась к королевской семье и стала герцогиней Кембриджской, когда вышла замуж за Уильяма, герцога Кембриджского, в 2011 году. Она встречалась с Уильямом с 2003 года и, логично, развила сильную связь с его братом принцем Гарри за это время. Она также стала покровительницей совместного благотворительного фонда Уильяма и Гарри в области психического здоровья. Ожидалось, что благотворительность будет иметь долгосрочный успех, если все трое будут работать вместе.

Когда Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года, предполагалось, что все четверо продолжат дружно работать, и их даже заклеймили "потрясающей четверкой". Однако Меган и Гарри вышли из Королевского фонда летом и решили создать свой собственный независимый фонд под названием Sussex Royal. Многие предполагают, что этот раскол является еще одним доказательством разлада между двумя парами.

Кейт Миддлтон сделала странное заявление о Меган Маркл (фото: Getty Images)

В интервью в феврале 2018 года на первой ежегодной конференции Королевского фонда Кейт рассказала, почему она, Гарри и Уильям работали более эффективно, когда не было Меган.

Она сказала: "очевидно, что [психическое здоровье] – это такая огромная тема, хотя она была не такой большой, как я на самом деле думала. Мы все трое чувствовали, что мы действительно могли бы оказать гораздо большее влияние вместе, чем действуя в одиночку".

Напомним, что ранее была названа настоящая причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон.