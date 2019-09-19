Кейт Миддлтон снова беременна: названы признаки

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности (Фото: коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут вскоре снова стать родителями

Кейт Миддлтон может в ближайшее время объявить о своей беременности. Герцогиня Кембриджская в последние недели подвергалась огромным спекуляциям на эту тему, и слухи стали выглядеть правдоподобнее после того, как букмекеры существенно сократили шансы, что супруга принца Уильяма очень скоро объявит долгожданную новость. Об этом пишет Express.

В конторе Ladbrokes снизили вероятность на рекордные минимумы до 1/4, что герцогиня родит к концу следующего года.

"Королевские фанаты считают, что Кейт подает признаки беременности, и шансы продолжают сокращаться, и вскоре мы приостановим ставки", - отметил представитель компании Алекс Апати.

Новую волну слухов о беременности Миддлтон вызвала недавняя перемена во внешности. Королевский эксперт Аранзазу Сантос Лопес разглядел две подсказки.

"Посмотрите на эти недавние изображения возвращения в школьный день. Посмотрити на волосы Кейт. У них другой окрас. Он светлее", - сказал он.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также комментатор напомнил, что каждый раз, когда герцогиня Кембриджская меняет свой облик, она вскоре объявляет о своей беременности.

"И у меня есть другая подсказка. Запланированные дела Кейт. Она возьмет выходной, что может означать, что она беременна, учитывая, что ее предыдущие беременности были сложными", - говорит он.

Кроме вышеназванного внимательные британцы заметили, что Кейт часто прикасается к животу, что, как часто говорит анализ "языка тела", является признаком предстоящего объявления о беременности.

Эксперт по "языку тела" Джуди Джеймс рассказала, что для многих женщин такой жест в нижней части живота может сигнализировать о беременности. Впрочем, она сама не считает, что Кейт действительно сейчас в положении.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Также убежденность британцев подогревает ежемесячный гороскоп астролога Рассела Гранта, согласно которому у Козерогов (Кейт Миддлтон является представительницей этого знака Зодиака) появятся неожиданные новости в середине сентября.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013 года рождения), принцессу Шарлотту (2015 года рождения) и принца Луи (2018 года рождения).

К слову, еще в июне Кейт Миддлтон прокомментировала слухи касательно своей семьи и заверила, что ребенка в ближайшее время заводить не планирует.