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От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт Миддлтон

Lite » Мода 20.09.2019 - 18:28
От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня не сразу стала иконой стиля

Кейт Миддлтон сегодня – модная икона, каждый наряд которой продуман до мелочей и выдержан в строгом стиле. Но так было не всегда. В архивных кадрах можно увидеть, что еще до звания герцогини и жены принца Уильяма Кейт обожала кэжуал, могла позволить себе весьма сомнительные сочетания и не задумывалась над оттенками. В 2005-м году Кейт стала звездой светских хроник: тогда она как раз начала встречаться в принцем Уильямом. И ее образ стал постепенно меняться. А с окончательным приходом в королевскую семьи и общением с личным стилистом ее гардероб наконец стал преображаться. Наблюдаем эволюцию стиля Кейт от первых дней замужества до сегодня.

От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонКейт ранее (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Итак, что же изменилось? Платья вначале играли ключевую роль. В них она ходила как на торжественные встречи, так и на деловые. Но если в начале пути Кейт могла позволить себе оголенные руки и плечи, то постепенно перешла на закрытые. К тому же в ее гардеробе стало много брючных костюмов, она полюбила юбки-карандаши необычные сочетания. Цветочный принт, горошек и голубой – пожалуй, те самые фавориты, которых можно увидеть как на самых ранних кадрах, так и сегодня.

От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонКейт сегодня (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также Кейт стала намного чаще практиковать выходы в тех же нарядах. Она с удовольствием примеряет слегка измененные платья, дополнив их новыми аксессуарами.

От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт Миддлтон

Нейтральный макияж – любюимый у Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Что касается макияжа, то здесь все осталось без существенных изменений. Кейт никогда не была поклонницей ярких красок. Она отдает предпочтение максимально натуральному мейк-апу, который зрительно делает ее свежее. Фирменный макияж Кейт: четко подведенные глаза и брови, ровный тон кожи, слегка подсвеченный хайлайтером, и нейтрального тона губы – таки образом, они кажутся объемнее.

Разумеется, что определенная мода, царящая в обществе, так или иначе отражается на лице герцогини. К примеру, с приходом моды на широкие брови стилисты Кейт поспешили сделать ее брови более густыми и выразительными.

От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонОт простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт Миддлтон

От простушки до модной иконы: как менялся с годами стиль Кейт МиддлтонКейт наконец нашла свою идеальную прическу (фото: instagram.com/kensingtonroyal) ​​​​​​​

А вот прическа претерпела существенные изменения. Вначале Кейт экспериментировала с челками и оттенками, но всегда оставалась верна натуральному темному и длине до середины лопаток. Сегодня волосы стали намного короче, а недавно Миддлтон удивила всех еще и новым оттенком – волосы приобрели золотистый отлив и стали на тон светлее.

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Новости Украины Кейт Миддлтонкоролевская семьяПринц Уильям
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