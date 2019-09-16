Ты лучший муж: Меган Маркл нежно поздравила Гарри с днем рождения

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл поздравила супруга с его 35-летием

Меган Маркл - герцогиня Сассекская, которая недавно вышла из декрета и презентовала капсульную коллекцию одежды, от всей души поздравила своего мужа принца Гарри с днем рождения. 15 сентября ему исполнилось 35 лет. Свое поздравление Меган опубликовала на странице в Instagram королевской семьи. Оно состоит из коллажа фотографий Гарри и очень нежного текста, в котором она называет супруга самым лучшим.

"Твоя работа над теми вещами, о которых ты заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты – лучший муж и потрясающий отец для нашего сына. Мы тебя любим. Счастливого дня рождения, - написала Меган Маркл.

На фото можно увидеть маленького Гарри, Гарри с его матерью Дианой, школьные времена, а также свадебное фото и снимок с маленьким сыном Арчи.

Фото: Коллаж с Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Как мы ранее сообщали, у Меган Маркл обнаружили крестную дочь. Герцогиня Сассекская еще задолго до замужества с принцем Гарри и рождения Арчи стала кресной мамой дочери одной из своей близких подруг - Джессики Малруни.

Кстати, Меган Маркл, супруга принца Гарри, которая недавно была признана талисманом неудач, внезапно удостоилась признания британцев и угодила в престижный рейтинг социально значимых персон издания Tatler.