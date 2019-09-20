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Кейт Миддлтон заявила, что без Маркл было бы лучше

STYLERПерсоны    20.09.2019 - 23:11
Кейт Миддлтон заявила, что без Маркл было бы лучше
Кейт Миддлтон сделала странное заявление о Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Герцогиня Кембриджская считает, что с принцем Уильямом и Гарри они бы добились большего влияния

Кейт Миддлтон сделала странное заявление о Меган Маркл. Если быть точнее, то она сделала заявление о своем супруге и его брате. В февральском интервью герцогиня Кембриджская заявила, что пока не было Меган, она с принцем Уильямом и Гарри работала более эффективно и их "трио" имело намного больше влияния. Детали старого интервью всплыли только недавно, пишут в британском издании Express.

Кейт присоединилась к королевской семье и стала герцогиней Кембриджской, когда вышла замуж за Уильяма, герцога Кембриджского, в 2011 году. Она встречалась с Уильямом с 2003 года и, логично, развила сильную связь с его братом принцем Гарри за это время. Она также стала покровительницей совместного благотворительного фонда Уильяма и Гарри в области психического здоровья. Ожидалось, что благотворительность будет иметь долгосрочный успех, если все трое будут работать вместе.

Когда Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года, предполагалось, что все четверо продолжат дружно работать, и их даже заклеймили "потрясающей четверкой". Однако Меган и Гарри вышли из Королевского фонда летом и решили создать свой собственный независимый фонд под названием Sussex Royal. Многие предполагают, что этот раскол является еще одним доказательством разлада между двумя парами.

Кейт Миддлтон заявила, что без Маркл было бы лучше

Кейт Миддлтон сделала странное заявление о Меган Маркл (фото: Getty Images)

В интервью в феврале 2018 года на первой ежегодной конференции Королевского фонда Кейт рассказала, почему она, Гарри и Уильям работали более эффективно, когда не было Меган.

Она сказала: "очевидно, что [психическое здоровье] – это такая огромная тема, хотя она была не такой большой, как я на самом деле думала. Мы все трое чувствовали, что мы действительно могли бы оказать гораздо большее влияние вместе, чем действуя в одиночку".

Напомним, что ранее была названа настоящая причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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