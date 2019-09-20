Кейт Міддлтон заявила, що без Маркл було б краще

Кейт Міддлтон зробила дивну заяву про Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Герцогиня Кембриджська вважає, що з принцом Вільямом і Гаррі вони б досягли більшого впливу

Кейт Міддлтон зробила дивну заяву про Меган Маркл. Якщо бути точніше, то вона зробила заяву про свого чоловіка та його брата. У лютневому інтерв'ю герцогиня Кембриджська заявила, що поки не було Меган, вона з принцом Уильямом і Гаррі працювала більш ефективно і їх "тріо" мало набагато більше впливу. Деталі старого інтерв'ю спливли тільки нещодавно, пишуть у британському виданні Express.

Кейт приєдналася до королівської сім'ї і стала герцогинею Кембриджською, коли вийшла заміж за Вільяма, герцога Кембриджського, в 2011 році. Вона зустрічалася з Вільямом з 2003 року і, логічно, розвинула сильний зв'язок з його братом принцом Гаррі за цей час. Вона також стала покровителькою спільного благодійного фонду Вільяма і Гаррі в області психічного здоров'я. Очікувалося, що благодійність буде мати довгостроковий успіх, якщо всі троє будуть працювати разом.

Коли Гаррі одружився на американській актрисі Меган Маркл в травні 2018 року, передбачалося, що всі четверо продовжать дружно працювати, і їх навіть затаврували "приголомшливою четвіркою". Однак Меган і Гаррі вийшли з Королівського фонду влітку і вирішили створити свій власний незалежний фонд під назвою Sussex Royal. Багато припускають, що цей розкол є ще одним доказом розладу між двома парами.

Кейт Міддлтон зробила дивну заяву про Меган Маркл (фото: Getty Images)

В інтерв'ю в лютому 2018 року на першій щорічній конференції Королівського фонду Кейт розповіла, чому вона, Гаррі та Вільям працювали більш ефективно, коли не було Меган.

Вона сказала: "очевидно, що [психічне здоров'я – це така величезна тема, хоча вона була не такою великою, як я насправді думала. Ми всі троє відчували, що ми дійсно могли б мати набагато більший вплив разом, ніж діючи поодинці".

Нагадаємо, що раніше була названа справжня причина ворожнечі Меган Маркл і Кейт Міддлтон.