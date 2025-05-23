Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом у прикрасах принцеси Діани

Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон

У четвер, 22 травня, Міддлтон разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом відвідала Шотландію. Під час офіційної церемонії в Глазго з нагоди присвоєння імені військовому кораблю HMS Glasgow вона з'явилася в оригінальній сукні-пальто в морському стилі.

Кейт Міддлтон з чоловіком (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Вбрання темно-синього кольору з білою обробкою Simple Coat Dress від Suzannah London вона доповнила капелюхом з широкими полями Philip Treacy, а також бежевими туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi та клатчем Emmy London.

Лук Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Стильний образ завершили сережки-підвіски принцеси Діани з сапфірами та діамантами.

Зазначимо, що Діана почала носити цю пару сережок у середині 1980-х років. Сережки прикрашені сапфірами, а також оточені діамантами, з центральним діамантом, що з'єднує два кластери. Вважається, що сапфіри взяті з ремінця сапфірового годинника принцеси Діани з Саудівської Аравії.

Принцеса Уельська одягла прикраси покійної Діани (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Раніше Міддлтон вже одягала ці сережки з тим самим капелюхом Philip Treacy на Trooping the Colour у червні 2022 року.

Кейт Міддлтон вшанувала пам'ять принцеси Діани

У своєму новому образі Міддлтон знову вшанувала пам'ять покійної Діани. Так, вона одягла сукню, яка схожа на вбрання принцеси Діани 1993 року. Тоді синьо-білий костюм і капелюшок від Catherine Walker Діана одягала на службу в Ліверпулі з нагоди 50-ї річниці битви за Атлантику у Другій світовій війні.

Принцеса Діана у 1993 році (фото: Getty Images)

Зазначимо, що протягом багатьох років Кейт Міддлтон майстерно використовує моду як засіб комунікації, наслідуючи підхід принцеси Діани. У своїх образах вона часто посилається на стиль Діани - це не тільки данина пам'яті, а й свідчення тонкого розуміння сучасної ролі королівської особи.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як і леді Ді, Кейт прекрасно усвідомлює силу візуального посилу. Її вбрання - це не просто мода, а спосіб встановити зв'язок із суспільством і продемонструвати повагу до традицій. Такий підхід формує образ майбутньої королеви - сучасної, проте вкоріненої в історії.

Образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Зазначимо, що раніше Кейт Міддлтон повторила легендарний образ принцеси Діани в сукні в горошок.