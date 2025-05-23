Кейт Миддлтон очаровала стильным образом в украшениях принцессы Дианы

Какой "лук" выбрала Кейт Миддлтон

В четверг, 22 мая, Миддлтон вместе со своим супругом, принцем Уильямом посетила Шотландию. Во время официальной церемонии в Глазго по случаю присвоения имени военному кораблю HMS Glasgow она появилась в оригинальном платье-пальто в морском стиле.

Кейт Миддлтон с мужем (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Наряд темно-синего цвета с белой отделкой Simple Coat Dress от Suzannah London она дополнила шляпой с широкими полями Philip Treacy, а также бежевыми туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi и клатчем Emmy London.

Лук Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Стильный образ завершили серьги-подвески принцессы Дианы с сапфирами и бриллиантами.

Отметим, что Диана начала носить эту пару сережек в середине 1980-х годов. Серьги украшены сапфирами, а также окружены бриллиантами, с центральным бриллиантом, соединяющим два кластера. Считается, что сапфиры взяты из ремешка сапфировых часов принцессы Дианы из Саудовской Аравии.

Принцесса Уэльская надела украшения покойной Дианы (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Ранее Миддлтон уже надевала эти серьги с той же шляпой Philip Treacy на Trooping the Colour в июне 2022 года.

Кейт Миддлтон почтила память принцессе Диане

В своем новом образе Миддлтон снова почтила память покойной Дианы. Так, она надела платье, которое похоже на наряд принцессы Дианы в 1993 году. Тогда сине-белый костюм и шляпку от Catherine Walker Диана надевала на службу в Ливерпуле по случаю 50-й годовщины битвы за Атлантику во Второй мировой войне.

Принцесса Диана в 1993 году (фото: Getty Images)

Отметим, что в течение многих лет Кейт Миддлтон искусно использует моду как средство коммуникации, следуя подходу принцессы Дианы. В своих образах она часто ссылается на стиль Дианы - это не только дань памяти, но и свидетельство тонкого понимания современной роли королевской особы.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как и леди Ди, Кейт прекрасно осознает силу визуального посыла. Ее наряды - это не просто мода, а способ установить связь с обществом и продемонстрировать уважение к традициям. Такой подход формирует образ будущей королевы - современной, однако укорененной в истории.

Образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Отметим, что ранее Кейт Миддлтон повторила легендарный образ принцессы Дианы в платье в горошек.