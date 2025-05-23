Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом у прикрасах принцеси Діани
Кейт Міддлтон знову вразила шанувальників, з'явившись на публіці в елегантному вбранні, що нагадало один з відомих образів принцеси Діани.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон
У четвер, 22 травня, Міддлтон разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом відвідала Шотландію. Під час офіційної церемонії в Глазго з нагоди присвоєння імені військовому кораблю HMS Glasgow вона з'явилася в оригінальній сукні-пальто в морському стилі.
Кейт Міддлтон з чоловіком (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Вбрання темно-синього кольору з білою обробкою Simple Coat Dress від Suzannah London вона доповнила капелюхом з широкими полями Philip Treacy, а також бежевими туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi та клатчем Emmy London.
Лук Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Стильний образ завершили сережки-підвіски принцеси Діани з сапфірами та діамантами.
Зазначимо, що Діана почала носити цю пару сережок у середині 1980-х років. Сережки прикрашені сапфірами, а також оточені діамантами, з центральним діамантом, що з'єднує два кластери. Вважається, що сапфіри взяті з ремінця сапфірового годинника принцеси Діани з Саудівської Аравії.
Принцеса Уельська одягла прикраси покійної Діани (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Раніше Міддлтон вже одягала ці сережки з тим самим капелюхом Philip Treacy на Trooping the Colour у червні 2022 року.
Кейт Міддлтон вшанувала пам'ять принцеси Діани
У своєму новому образі Міддлтон знову вшанувала пам'ять покійної Діани. Так, вона одягла сукню, яка схожа на вбрання принцеси Діани 1993 року. Тоді синьо-білий костюм і капелюшок від Catherine Walker Діана одягала на службу в Ліверпулі з нагоди 50-ї річниці битви за Атлантику у Другій світовій війні.
Принцеса Діана у 1993 році (фото: Getty Images)
Зазначимо, що протягом багатьох років Кейт Міддлтон майстерно використовує моду як засіб комунікації, наслідуючи підхід принцеси Діани. У своїх образах вона часто посилається на стиль Діани - це не тільки данина пам'яті, а й свідчення тонкого розуміння сучасної ролі королівської особи.
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Як і леді Ді, Кейт прекрасно усвідомлює силу візуального посилу. Її вбрання - це не просто мода, а спосіб встановити зв'язок із суспільством і продемонструвати повагу до традицій. Такий підхід формує образ майбутньої королеви - сучасної, проте вкоріненої в історії.
Образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Зазначимо, що раніше Кейт Міддлтон повторила легендарний образ принцеси Діани в сукні в горошок.
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