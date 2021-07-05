Кейт Миддлтон вынуждено находится на самоизоляции: названа причина

Кейт Миддлтон отправили на самоизоляцию. Герцогиня Кембриджская 10 дней проведет у себя дома в Кенсингтонском дворце. Это связано с ее пребыванием на Уимблдонском турнире, где она была рядом с инфицированным COVID-19.
Об этом сообщает Daily Mail.
У герцогини нет никаких симптомов заболевания. Кроме того, она вакцинировалась и четыре раза за неделю сдала тест на коронавирус, который был отрицательный (вируса не обнаружено).
Тем не менее, в стране такие правила и данная ситуация не позволяет ей присутствовать на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании вместе с Уильямом в соборе Святого Павла и Букингемском дворце.
Напомним, Кейт Миддлтон впервые отреагировала на рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри спустя неделю. Герцогиня Кембриджская в разговоре журналистами призналась, что с нетерпением ждет встречи с маленькой Лилибет Дианой Маунтбаттен-Виндзор.
Мы также писали о том, что муж Кейт Миддлтон принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины. Герцог Кембриджский также похвалил подопечных Андрея Шевченко, хоть они и проиграли со счетом 0:4.
Британцы очень надеялись на то, что принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетят полуфинал Евро 2020, в котором Англия сыграет с Данией. Он состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля, но из-за самоизоляции Кейт Миддлтон точно не сможет присутствовать на игре.