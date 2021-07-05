Кейт Миддлтон вынуждено находится на самоизоляции: названа причина

Кейт Миддлтон отправили на самоизоляцию. Герцогиня Кембриджская 10 дней проведет у себя дома в Кенсингтонском дворце. Это связано с ее пребыванием на Уимблдонском турнире, где она была рядом с инфицированным COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

У герцогини нет никаких симптомов заболевания. Кроме того, она вакцинировалась и четыре раза за неделю сдала тест на коронавирус, который был отрицательный (вируса не обнаружено). Тем не менее, в стране такие правила и данная ситуация не позволяет ей присутствовать на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании вместе с Уильямом в соборе Святого Павла и Букингемском дворце.