Кейт Міддлтон змушено знаходиться на самоізоляції: названа причина

Кейт Міддлтон відправили на самоізоляцію. Герцогиня Кембриджська 10 днів проведе у себе вдома в Кенсингтонському палаці. Це пов'язано з її перебуванням на Вімблдонському турнірі, де вона була поруч з інфікованим COVID-19.
Про це повідомляє Daily Mail.
У герцогині немає ніяких симптомів захворювання. Крім того, вона вакцинувалась і чотири рази за тиждень здала тест на коронавірус, який був негативний (вірусу не виявлено).
Проте, в країні такі правила і дана ситуація не дозволяє їй бути присутньою на святкуванні 73-й річниці Національної служби охорони здоров'я Великобританії разом з Вільямом в соборі Святого Павла і Букінгемському палаці.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше відреагувала на народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі через тиждень. Герцогиня Кембриджська в розмові журналістами зізналася, що з нетерпінням чекає зустрічі з маленькою Лілібет Діаною Маунтбаттен-Віндзор.
Ми також писали про те, що чоловік Кейт Міддлтон принц Вільям емоційно висловився про матч Англії проти України. Герцог Кембриджський також похвалив підопічних Андрія Шевченка, хоч вони і програли з рахунком 0:4.
Британці дуже сподівалися на те, що принц Вільям разом з Кейт Міддлтон відвідають півфінал Євро 2020 року, в якому Англія зіграє з Данією. Він відбудеться на стадіоні "Уемблі" в Лондоні 7 липня, але через самоізоляцію Кейт Міддлтон точно не зможе бути присутньою на грі.