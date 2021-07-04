Принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины

Принц Уильям прокомментировал матч между сборной Англии и Украины, который проходил в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля. Герцог Кембриджский конечно же болел за сборную Англии.

Принц Уильям наблюдал за игрой из дома. Поле того, как Англия выиграла у Украины со счетом 4:0 он написал пост в твиттере , в котором поздравил команду с победой и похвалил подопечных Андрея Шевченко.

"Еще одна первоклассная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", - написал принц Уильям.

Скриншот с Twitter

Отметим, что в полуфинале Евро 2020, который состоится 7 июля, сборная Англии сыграет с датчанами. После этого матча будет ясно, какая из команд попадет в финал.

Интересно, что игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Британцы очень надеются на то, что принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон посетят этот матч.