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Принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины

Новина українською →
Британия, Воскресенье 04 июля 2021 17:11
Принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины Фото: Принц Уильям (flickr.com/thestarsfact)
Автор: Роман Мирончук

Принц Уильям прокомментировал матч между сборной Англии и Украины, который проходил в Риме на "Стадио Олимпико" 3 июля. Герцог Кембриджский конечно же болел за сборную Англии.

Принц Уильям наблюдал за игрой из дома. Поле того, как Англия выиграла у Украины со счетом 4:0 он написал пост в твиттере, в котором поздравил команду с победой и похвалил подопечных Андрея Шевченко.

"Еще одна первоклассная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", - написал принц Уильям.

Принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины

Скриншот с Twitter

Отметим, что в полуфинале Евро 2020, который состоится 7 июля, сборная Англии сыграет с датчанами. После этого матча будет ясно, какая из команд попадет в финал.

Интересно, что игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Британцы очень надеются на то, что принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон посетят этот матч.

Напомним, Принц Уильям выгнал брата принца Гарри и Меган Маркл из дворца. После свадьбы Гарри и Меган отношения в королевской семье начали напрягаться. В итоге Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец.

Мы также писали о том, что принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне. 1 июля в Лондоне состоялось открытие статуи принцессы Дианы, но у принца Чарльза была запланирована поездка в Шотландию, которую он не решился отменить.

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