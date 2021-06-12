Кейт Миддлтон впервые отреагировала на рождение дочери Маркл и Гарри, хотя прошла неделя
Кейт Миддлтон впервые публично отреагировала на рождение второго ребенка у Меган Маркл и принц Гарри, хотя это знаменательное событие в семье брата ее мужа принца Уильяма произошло еще 4 июня. Герцогиня Кембриджская в разговоре журналистами во время визита к первой леди США призналась, что ждет встречи с маленькой Лилибет Дианой Маунтбаттен-Виндзор с нетерпением.
Об этом передает Independent.
Миддлтон во время визита к Джилл Байден поделилась своими наилучшими пожеланиями и передала поздравления Гарри и Меган, которые неделю назад снова стали родителями.
О новорожденной племяннице жена принца Уильяма говорила с большим восторгом.
Также герцогиня призналась, что члены британской королевской семьи еще не видели малышку, и еще не общались с Гарри и Меган по видеосвязи.
"Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней", - сказала Миддлтон.
Видео: Кейт Миддлтон отреагировала на рождение дочери принца Гарри и Меган Маркл
Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл якобы обидели королеву Елизавету II, назвав дочку ее детским прозвищем Лилибет. Такая публикация не на шутку разозлила молодых родителей - пара уверяет, что согласовала имя с монархом, и Ее Величество была первой, кому позвонил внук со своей идеей. Теперь же дело идет к судебному разбирательству, так как супруги написали официальное письмо в адрес крупных газет, которые оклеветали их.
Также мы писали о том, что новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало жаркие споры в сети.