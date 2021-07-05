ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кейт Миддлтон вынуждено находится на самоизоляции: названа причина

Новина українською →
Британия, Понедельник 05 июля 2021 16:34
Кейт Миддлтон вынуждено находится на самоизоляции: названа причина Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Кейт Миддлтон отправили на самоизоляцию. Герцогиня Кембриджская 10 дней проведет у себя дома в Кенсингтонском дворце. Это связано с ее пребыванием на Уимблдонском турнире, где она была рядом с инфицированным COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

У герцогини нет никаких симптомов заболевания. Кроме того, она вакцинировалась и четыре раза за неделю сдала тест на коронавирус, который был отрицательный (вируса не обнаружено).

Тем не менее, в стране такие правила и данная ситуация не позволяет ей присутствовать на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании вместе с Уильямом в соборе Святого Павла и Букингемском дворце.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые отреагировала на рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри спустя неделю. Герцогиня Кембриджская в разговоре журналистами призналась, что с нетерпением ждет встречи с маленькой Лилибет Дианой Маунтбаттен-Виндзор.

Мы также писали о том, что муж Кейт Миддлтон принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины. Герцог Кембриджский также похвалил подопечных Андрея Шевченко, хоть они и проиграли со счетом 0:4.

Британцы очень надеялись на то, что принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетят полуфинал Евро 2020, в котором Англия сыграет с Данией. Он состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля, но из-за самоизоляции Кейт Миддлтон точно не сможет присутствовать на игре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Коронавирус
LITE
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела