Кейт Міддлтон змушено знаходиться на самоізоляції: названа причина

Кейт Міддлтон відправили на самоізоляцію. Герцогиня Кембриджська 10 днів проведе у себе вдома в Кенсингтонському палаці. Це пов'язано з її перебуванням на Вімблдонському турнірі, де вона була поруч з інфікованим COVID-19.

Про це повідомляє Daily Mail.

У герцогині немає ніяких симптомів захворювання. Крім того, вона вакцинувалась і чотири рази за тиждень здала тест на коронавірус, який був негативний (вірусу не виявлено). Проте, в країні такі правила і дана ситуація не дозволяє їй бути присутньою на святкуванні 73-й річниці Національної служби охорони здоров'я Великобританії разом з Вільямом в соборі Святого Павла і Букінгемському палаці.