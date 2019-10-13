Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет работы: что произошло

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила общественность, когда показала твердость своего характера и уволила одну из помошниц, которая выполняла свои обязанности на протяжении семи лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, девушка училась вместе с Кейт Миддлтон на факультете истории искусств. Тогда она и не подозревала, что подружилась с будущей женой британского принца.

Дружба между ними обеспечила Софи должность личного помощника королевской пары. В течение семи лет она преданно сопровождала герцогов Кембриджских в поездках, турах и даже во время отдыха.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, во время королевского тура по Австралии и Новой Зеландии она была замечена вместе с костюмами своих работодателей. Однако после замужества, накануне тура Кейт и Уильяма в Пакистан, Софию внезапно уволили с должности.

Друзья помошницы Софии удивлены подобному повороту событий: говорят, что девушка очень любила свою деятельность и многим ради нее жертвовала. Она никогда не чуралась черной работы. Вероятнее всего, ее должность была сокращена с целью снизить расходы Кенсингтонского дворца.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.