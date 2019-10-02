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Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платье

Lite » Мода 02.10.2019 - 17:32
Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платье
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские посетили лондонский центр мусульманской культуры

Кейт Миддлтон вновь порадовала необычным выходом в свет. В этот раз они с принцем Уильямом отправились в мусульманский центр культуры в Лондоне – Aga Khan Centre. Для мероприятия она выбрала стильный женственный наряд, отдав предпочтение одному из своих любимых оттенков – зеленому.

Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платье

Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платьеКейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платьеКейт в новом платье (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Платье в пол от ARoss Girl x Soler сделало образ герцогини свежим и максимально женственным благодаря деталям: длинным полупрозрачным рукавам-фонарикам с завязками, летящей юбке, поясу на талии с длинными завязками… К слову, такая модель стоит около $ 1 013. И ее уже примеряла одна из девушек королевской семьи, графиня Уэссекская Софи.

Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платьеГерцоги в Aga Khan Centre (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Дополнили наряд замшевые зеленые лодочки на высокой шпильке, небольшой клатч из такого же материала, а также золотые с изумрудами серьги от пакистанского бренда Zeen. К слову, вскоре Кейт и Уильям отправятся у тур по Пакистану. Так что таким образом Кейт заранее выразила свое уважение стране. Макияж в коричнево-болотной гамме прекрасно подчеркнул яркость глаз Кейт, а волосы ей вытянули и придали укладке объем.

Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платьеЗеленый – один из любимых оттенков Кейт (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц отдал предпочтение классике: синий костюм с белой рубашкой и синим галстуком он дополнил черными туфлями. Смотрелись Кейт и Уильям стильно и изысканно, были в приподнятом настроении и много фотографировались.

В центре они встретились с 82-летним Ага Ханом IV и приняли участие в мероприятии, посвященном пакистанской культуре. Таким образом, герцог и герцогиня будут готовы к предстоящей поездке и познакомятся заранее с обычаями страны. Интересно, что в этот раз Кейт отправилась на встречу с личным секретарем Кэтрин Куинн.

Кейт Миддлтон восхитила стильным выходом в свет в очаровательном зеленом платьеКейт и Уильям вскоре отправятся в тур по Пакистану (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт, которая обожает детей, также не смогла уйти, не пообщавшись с ребятами из соседней школы. В знак признания и благодарности малыши вручили герцогине роскошный букет цветов.

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