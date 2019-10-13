Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років роботи: що сталося

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала громадськість, коли показала твердість свого характеру і звільнила одну з помічниць, яка виконувала свої обов'язки протягом семи років. Про це повідомляє Daily Mail.

Як відомо, дівчина навчалася разом з Кейт Міддлтон на факультеті історії мистецтв. Тоді вона навіть не підозрювала, що подружилася з майбутньою дружиною британського принца.

Дружба між ними забезпечила Софі посаду особистого помічника королівської пари. Протягом семи років вона віддано супроводжувала герцогів Кембриджських в поїздках, подорожах і навіть під час відпочинку.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, під час королівського туру по Австралії та Новій Зеландії вона була помічена разом із костюмами своїх роботодавців. Однак після заміжжя, напередодні туру Кейт і Вільяма до Пакістану, Софію раптово звільнили з посади.

Друзі помічниці Софії здивовані подібному повороту подій: кажуть, що дівчина дуже любила свою діяльність і багато чим заради неї жертвувала. Вона ніколи не цуралася чорної роботи. Найімовірніше, її посада була скорочена з метою знизити витрати Кенсінгтонського палацу.

Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.