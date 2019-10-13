ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет работы: что произошло

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 08:47
Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет работы: что произошло
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская проявила свой характер

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила общественность, когда показала твердость своего характера и уволила одну из помошниц, которая выполняла свои обязанности на протяжении семи лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, девушка училась вместе с Кейт Миддлтон на факультете истории искусств. Тогда она и не подозревала, что подружилась с будущей женой британского принца.

Дружба между ними обеспечила Софи должность личного помощника королевской пары. В течение семи лет она преданно сопровождала герцогов Кембриджских в поездках, турах и даже во время отдыха.

Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет работы: что произошлоКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, во время королевского тура по Австралии и Новой Зеландии она была замечена вместе с костюмами своих работодателей. Однако после замужества, накануне тура Кейт и Уильяма в Пакистан, Софию внезапно уволили с должности.

Друзья помошницы Софии удивлены подобному повороту событий: говорят, что девушка очень любила свою деятельность и многим ради нее жертвовала. Она никогда не чуралась черной работы. Вероятнее всего, ее должность была сокращена с целью снизить расходы Кенсингтонского дворца.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

Знакомы почти 20 лет: эксперт оценил степень искренности чувств герцогов Кембриджских Почему враждуют Меган Маркл и Кейт Миддлтон: названа настоящая причина
Новости Украины Кейт Миддлтон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь