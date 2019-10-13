ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років роботи: що сталося

STYLERЖиття    13.10.2019 - 08:47
Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років роботи: що сталося
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська проявила свій характер

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала громадськість, коли показала твердість свого характеру і звільнила одну з помічниць, яка виконувала свої обов'язки протягом семи років. Про це повідомляє Daily Mail.

Як відомо, дівчина навчалася разом з Кейт Міддлтон на факультеті історії мистецтв. Тоді вона навіть не підозрювала, що подружилася з майбутньою дружиною британського принца.

Дружба між ними забезпечила Софі посаду особистого помічника королівської пари. Протягом семи років вона віддано супроводжувала герцогів Кембриджських в поїздках, подорожах і навіть під час відпочинку.

Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років роботи: що сталосяКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Так, під час королівського туру по Австралії та Новій Зеландії вона була помічена разом із костюмами своїх роботодавців. Однак після заміжжя, напередодні туру Кейт і Вільяма до Пакістану, Софію раптово звільнили з посади.

Друзі помічниці Софії здивовані подібному повороту подій: кажуть, що дівчина дуже любила свою діяльність і багато чим заради неї жертвувала. Вона ніколи не цуралася чорної роботи. Найімовірніше, її посада була скорочена з метою знизити витрати Кенсінгтонського палацу.

Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.

Знайомі майже 20 років: експерт оцінив ступінь щирості почуттів герцогів Кембриджських Чому ворогують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: названа справжня причина
Новини України Кейт Міддлтон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся