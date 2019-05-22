Кейт Миддлтон уличили в "донашивании" платьев (фотофакт)

Кейт Миддлтон появилась в приталенном платье в пол с цветочным принтом от Erdem в понедельник, 20 мая, в саду Chelsea Flower Garden, где провела экскурсию по саду для королевы Елизаветы II. Но внимантельные поклонники заметили, что в таком же платье ранее появлялись и лругие особы из королевской семьи. Об этом сообщает издание "Hello!"

К слову, герцогиня стала почетной гостьей лондонского фестиваля цветов Chelsea Flower Garden, где также представила свой проект "Возвращение к природе".

Весеннее платье с подчеркнутой линией талии, высоким горлом, укороченными рукавами с оборками и пышной юбкой ранее надевала 86-летняя Екатерина, супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II, герцогиня Кентская. Причем в таком наряде она появилась на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае прошлого года.

Кейт Миддлтон и герцогиня Кентская в одинаковых платьях (коллаж: РБК-Украина)

К тому же образ 86-летней герцогини получился более дерзким, чем образ 37-летней Кейт. Герцогиня Кентская дополнила платье белыми кедами, а не туфли на танкетке, которые были обуты на Миддлтон.

Кейт Миддлтон и герцогиня Кентская в одинаковых платьях (фото: instagram.com/)

В этом же платье на публике появлялась и еще одна представительница британской монархии - внучка Елизаветы II, принцесса Евгения. Но она отдала предпочтение укороченному варианту наряда, к тому же на платье отсутствовала декоративная отделка кружевными лентами.

Кейт Миддлтон и принцесса Евгения (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, недавно между Кейт Миддлтон и ее сыном принцем Джорджем возник необычный диалог, который семейство успело заснять на видео.

Ранее мы писали, что Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы.