Кейт Міддлтон підловили за "доношуванням" суконь (фотофакт)

Кейт Міддлтон з'явилася у приталеній сукні з квітковим принтом від Erdem у понеділок, 20 травня, в саду Chelsea Flower Garden, де провела екскурсію по саду для королеви Єлизавети II. Але уважні шанувальники помітили, що в такому ж вбранні раніше з'являлися й інші особи з королевської сім'ї. Про це повідомляє видання "Hello!"

До речі, герцогиня стала почесною гостею лондонського фестивалю квітів Chelsea Flower Garden, де також представила свій проект "Повернення до природи".

Весняна сукня з підкресленою лінією талії, високим горлом, укороченими рукавами з воланами і пишною спідницею раніше одягала 86-річна Катерина, дружина двоюрідного брата королеви Єлизавети II, герцогиня Кентська. Причому в такому вбранні вона з'явилася на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл в травні минулого року.

Кейт Міддлтон і герцогиня Кентська в однакових сукнях (колаж: РБК-Україна)

До того ж образ 86-річної герцогині вийшов більш зухвалим, ніж образ 37-річної Кейт. Герцогиня Кентська доповнила плаття білими кедами, а не туфлями на танкетці, які були взуті на Міддлтон.

Кейт Міддлтон і герцогиня Кентська в однакових сукнях (фото: instagram.com/)

У цій же сукні з'являлася на публіці і ще одна представниця британської монархії - онука Єлизавети II, принцеса Євгенія. Але вона віддала перевагу скороченому варіанту вбрання, до того ж на сукні була відсутня декоративна обробка мереживними стрічками.

Кейт Міддлтон і принцеса Євгенія (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно між Кейт Міддлтон і її сином принцом Джорджем виник незвичайний діалог, який сімейство встигло зняти на відео.

Раніше ми писали, що Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці.