Природные мотивы: Кейт Миддлтон и королева Елизавета II в очаровательных нарядах посетили сад Chelsea Flower Garden

Кейт Миддлтон и королева Елизавета (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королевская семья отдала честь стараниям Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в последнее время на слуху. На днях герцогиня стала почетной гостьей лондонского фестиваля цветов Chelsea Flower Garden, где также представила свой проект "Возвращение к природе". Над садом Кейт трудилась вместе с профессиональными дизайнерами, мужем и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, фото всей семьи в парке несколько дней назад облетели весь интернет, умилив многочисленных поклонников четы по всему миру.

Герцоги Кембриджские и королева Елизавета на прогулке в саду (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Выставка открылась вчера, 20 мая. На мероприятии Кейт появилась в практичном образе: кюлотах, рубашке и кедах, которые были максимально удобны для активностей на свежем воздухе. А вечером она вместе с принцем Уильямом отправилась туда вновь, чтобы показать роскошный природный парк и свое творение 93-летней королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон и королева выбрали наряды с цветочным принтом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для экскурсии обе дамы выбрали более утонченные наряды, подчеркивающие тематику события. Так, Кейт проводила экскурсию в длинном платье с цветочным принтом от Erdem с подчеркнутой линией талии, высоким горлом, укороченными рукавами с оборками и пышной юбкой. Дополнили его бежевые босоножки на танкетке и с завязками. Из украшений Кейт отдала предпочтение серьгам в форме цветов, не забыла она и о любимом аксессуаре – обручальном кольце, а также часам, которые всегда сопровождают герцогиню. Волосы Миддлтон были уложены в подходящее к наряду плетение.

В создании проекта Кейт принимали участие и члены семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Елизавета для посещения сада также выбрала весьма подходящий наряд: светло-зеленое пальто с застежкой-цветочком, под которым проглядывалось платье с цветочными мотивами, белые перчатки и черные туфли. Из аксессуаров королева выбрала нежные жемчужные серьги.

Королева Елизавета, Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супруг Кейт – принц Уильям, который также приложил руку с проекту Кейт, выбрал для такого события классический наряд. Он был одет в строгий костюм темно-синего цвета и белую рубашку с голубым галстуком. Среди других членов королевской семьи, которые присутствовали на выставке, были замечены Графиня Уэссекская и принцесса Беатрис.