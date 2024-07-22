Кейт Міддлтон та принц Вільям показали рідкісне фото сина: "Копія дідуся"
З нагоди 11-річчя принца Джорджа, принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, вперше за тривалий час опублікували фото сина. Мережа радо приєдналася до вітань, вказуючи на родинну схожість.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку герцогів Уельських.
Як реагує мережа на фото принца Джорджа
На чорно-білому фото, яким поділилися Кейт та Вільям Міддлтони, юний принц, вдягнений в класичний діловий костюм, променисто посміхається в об'єктив камери.
Водночас погляд і поза Джорджа не по-дитячому серйозні.
Частина користувачів мережі одразу почали суперечки, на кого з королівської родини принц схожий найбільше.
- "Принц Джордж дуже схожий на свого батька!"
- "Наче Джеймс Міддлтон, коли той був молодший. Дуже схожий на брата Кейт!"
- "Я завжди це казала! Така ж лінія волосся, чоло та очі"
- "Копія дідуся Міддлтона!"
- "Ні, він більше схожий на його прадідуся, Джеймса Спенсера".
Інші ж користувачі утримуються від палких дискусій, натомість вітають Джорджа з Днем народження, захоплюючись фотографією:
- "Щасливого 11-го Дня народження нашому улюбленому принцу Джорджу. Не можемо повірити, що тобі вже 11! Дякуємо принцесі Уельській за це шикарне фото!"
- "З Днем народження, принце Джордже. Всього найкращого в твоєму майбутньому"
- "Прекрасне фото! Вітання принцу Джорджу з Днем народження, гарного тобі дня"
- "Яке вишукане фото! З Днем народження, принц Джордж! Бажаю тобі всього найкращого сьогодні".
Втім, дехто висловив незадоволення вибором чорно-білої фотографії - зазначаючи, що таке фото може асоціюватися зі скорботою. На багато користувачів відреагували лаконічно:
- "Припускаю, фотографам ви скажете те саме, бо вони люблять використовувати чорно-білий фільтр на своїх фотографіях!"
- "Припиніть писати смішні коментарі і дізнайтеся про те, що таке фотографія. Так ви, мабуть, навчитеся цінувати красу чорно-білої фотографії".
Як ми розповідали раніше, наразі герцоги Уельські обирають синові навчальний заклад для середньої освіти. Кейт Міддлтон надає перевагу Коледжу Мальборо у графстві Вілтшир, в той час, як принц Вільям прагне, щоб син здобув освіту в Ітонському коледжі.
До речі, раніше ми повідомляли про появу Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі.
А також детальніше розповідали про суперечки родини Міддлтонів щодо навчання принца Джорджа.