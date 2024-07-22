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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына: "Копия дедушки"

Понедельник 22 июля 2024 22:15
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына: "Копия дедушки" Семья Миддлтонов (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

По случаю 11-летия принца Джорджа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая борется с раком, впервые за длительное время опубликовали фото сына. Сеть с радостью присоединилась к поздравлениям, указывая на семейное сходство.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу герцогов Уэльских.

Как реагирует сеть на фото принца Джорджа

На черно-белом фото, которым поделились Кейт и Уильям Миддлтоны, юный принц, одетый в классический деловой костюм, лучезарно улыбается в объектив камеры.

В то же время взгляд и поза Джорджа не по-детски серьезны.

Часть пользователей сети сразу начали споры, на кого из королевской семьи принц похож больше всего.

  • "Принц Джордж очень похож на своего отца!"
  • "Будто Джеймс Миддлтон, когда тот был младше. Очень похож на брата Кейт!"
  • "Я всегда это говорила! Такая же линия волос, лоб и глаза"
  • "Копия дедушки Миддлтона!"
  • "Нет, он больше похож на его прадедушку, Джеймса Спенсера".

Другие же пользователи воздерживаются от жарких дискуссий, поздравляя Джорджа с Днем рождения, восхищаясь фотографией:

  • "Счастливого 11-го Дня рождения нашему любимому принцу Джорджу. Не можем поверить, что тебе уже 11! Спасибо принцессе Уэльской за это шикарное фото!"
  • "С Днем рождения, принц Джордж. Всего лучшего в твоем будущем"
  • "Прекрасное фото! Поздравления принцу Джорджу с Днем рождения, хорошего тебе дня"
  • "Какое изысканное фото! С Днем рождения, принц Джордж! Желаю тебе всего лучшего сегодня".

Впрочем, некоторые выразили недовольство выбором черно-белой фотографии - отмечая, что такое фото может ассоциироваться со скорбью. На многие пользователи отреагировали лаконично:

  • "Допускаю, фотографам вы скажете то же, потому что они любят использовать черно-белый фильтр на своих фотографиях!"
  • "Перестаньте писать смешные комментарии и узнайте о том, что такое фотография. Так вы, наверное, научитесь ценить красоту черно-белой фотографии".

Как мы рассказывали ранее, герцоги Уэльские выбирают сыну учебное заведение для среднего образования. Кейт Миддлтон предпочитает Колледж Мальборо в графстве Уилтшир, в то время как принц Уильям стремится, чтобы сын получил образование в Итонском колледже.

Кстати, ранее мы сообщали о появлении Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире.

А также подробнее рассказывали про споры семьи Миддлтонов об учебе принца Джорджа.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья
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