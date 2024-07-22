Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына: "Копия дедушки"
По случаю 11-летия принца Джорджа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая борется с раком, впервые за длительное время опубликовали фото сына. Сеть с радостью присоединилась к поздравлениям, указывая на семейное сходство.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу герцогов Уэльских.
Как реагирует сеть на фото принца Джорджа
На черно-белом фото, которым поделились Кейт и Уильям Миддлтоны, юный принц, одетый в классический деловой костюм, лучезарно улыбается в объектив камеры.
В то же время взгляд и поза Джорджа не по-детски серьезны.
Часть пользователей сети сразу начали споры, на кого из королевской семьи принц похож больше всего.
- "Принц Джордж очень похож на своего отца!"
- "Будто Джеймс Миддлтон, когда тот был младше. Очень похож на брата Кейт!"
- "Я всегда это говорила! Такая же линия волос, лоб и глаза"
- "Копия дедушки Миддлтона!"
- "Нет, он больше похож на его прадедушку, Джеймса Спенсера".
Другие же пользователи воздерживаются от жарких дискуссий, поздравляя Джорджа с Днем рождения, восхищаясь фотографией:
- "Счастливого 11-го Дня рождения нашему любимому принцу Джорджу. Не можем поверить, что тебе уже 11! Спасибо принцессе Уэльской за это шикарное фото!"
- "С Днем рождения, принц Джордж. Всего лучшего в твоем будущем"
- "Прекрасное фото! Поздравления принцу Джорджу с Днем рождения, хорошего тебе дня"
- "Какое изысканное фото! С Днем рождения, принц Джордж! Желаю тебе всего лучшего сегодня".
Впрочем, некоторые выразили недовольство выбором черно-белой фотографии - отмечая, что такое фото может ассоциироваться со скорбью. На многие пользователи отреагировали лаконично:
- "Допускаю, фотографам вы скажете то же, потому что они любят использовать черно-белый фильтр на своих фотографиях!"
- "Перестаньте писать смешные комментарии и узнайте о том, что такое фотография. Так вы, наверное, научитесь ценить красоту черно-белой фотографии".
Как мы рассказывали ранее, герцоги Уэльские выбирают сыну учебное заведение для среднего образования. Кейт Миддлтон предпочитает Колледж Мальборо в графстве Уилтшир, в то время как принц Уильям стремится, чтобы сын получил образование в Итонском колледже.
Кстати, ранее мы сообщали о появлении Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире.
А также подробнее рассказывали про споры семьи Миддлтонов об учебе принца Джорджа.