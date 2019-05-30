Кейт Миддлтон может стать принцессой: от кого зависит титул герцогини

Кейт Миддлтон и принц Уильям (Getty Images)

Кейт Миддлтон может получить новый титул

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, может получить титул принцессы Уэльской, но для этого есть несколько условий. Об этом пишет издание Express.co.uk.

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца, но при этом получила титул герцогини. Но королевские эксперты утверждают, что в ближайшем будущем она может стать принцессой Уэльской, такой же, как была принцесса Диана.

Передача титула на данный момент зависит от принца Чарльза, самого первого наследника на королевский трон. После гибели принцессы Дианы, он женился на Камилле Паркер Боулз, но его вторая супруга получила титул герцогини Корноульской, а на титул принцессы никогда не претендовала.

В Кенсингтонском дворце проводятся совещания, на которых обсуждается, кто станет преемником королевы Елизаветы II. Если право на престол получит ее сын, принц Чарльз, то он станет королем, а его старший сын, принц Уильям – герцогом Корнуольским. И только отец может решить, получит ли принц Уильям титул принца Уэльского.

"Если Уильям получит титул от отца, когда Чарльз станет королем, Кейт станет принцессой Уэльской. А Камилла будет Ее Высочеством герцогиней Корнуолла в Англии и Уэльсе. Хотя, если она захочет, может все же стать и принцессой", - объяснил королевский комментатор Роберт Джобсон.

Кейт Миддлтон можеть стать новой принцессой Уэльской (Getty Images)

Эксперты королевского дворца не исключают и другого варианта развития событий – принц Чарльз может передать титул принца Уэльского своему старшему внуку – принцу Джорджу. В таком случае Кейт Миддлтон никогда не станет принцессой.

Не исключен также вариант, при котором принц Уильям станет королем, а его супруга – королевой.

На данный момент королевские эксперты уверены, что Кейт Миддлтон получит титул принцессы. Они объясняют, что это не может произойти автоматически, но то, что это произойдет – сомнений нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета наградила Кейт Миддлтон новым титулом.