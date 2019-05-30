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Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині

STYLERЖиття    30.05.2019 - 08:41
Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині
Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)

Кейт Міддлтон може отримати новий титул

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма, може отримати титул принцеси Уельської, але для цього є кілька умов. Про це пише видання Express.co.uk.

Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца, але при цьому отримала титул герцогині. Але королівські експерти стверджують, що в найближчому майбутньому вона може стати принцесою Уельською, такою ж, як була принцеса Діана.

Передача титулу на даний момент залежить від принца Чарльза, самого першого спадкоємця на королівський трон. Після загибелі принцеси Діани, він одружився з Каміллою Паркер Боулз, але його друга дружина отримала титул герцогині Корноульскої, а на титул принцеси ніколи не претендувала.

В Кенсингтонському палаці проводяться наради, на яких обговорюється, хто стане наступником королеви Єлизавети II. Якщо право на престол отримає її син, принц Чарльз, то він стане королем, а його старший син, принц Вільям – герцогом Корнуольским. І тільки батько може вирішити, чи отримає принц Вільям титул принца Уельського.

"Якщо Вільям отримає титул від батька, коли Чарльз стане королем, Кейт стане принцесою Уельською. А Камілла буде Її Високістю герцогинею Корнуолла в Англії та Уельсі. Хоча, якщо вона захоче, може стати принцесою", - пояснив королівський коментатор Роберт Джобсон.

Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині

Кейт Міддлтон може стати новою принцесою Уельською (Getty Images)

Експерти королівського палацу не виключають і іншого варіанту розвитку подій – принц Чарльз може передати титул принца Уельського своєму старшому онукові – принцу Джорджу. У такому разі Кейт Міддлтон ніколи не стане принцесою.

Не виключений також варіант, при якому принц Вільям стане королем, а його дружина – королевою.

На даний момент королівські експерти впевнені, що Кейт Міддлтон отримає титул принцеси. Вони пояснюють, що це не може відбутися автоматично, але те, що це відбудеться – сумнівів немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II.

А також розповідали про те, що королева Єлизавета нагородила Кейт Міддлтон новим титулом.

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