Кейт Миддлтон сменит Елизавету ІІ на троне: первые подробности

Кейт Миддлтон готовится стать королевой (GettyImages)

Кейт Миддлтон кардинально изменила свои имидж и стиль ради короны

Кейт Миддлтон в последнее время кардинально изменила свое поведение и даже гардероб. Как утверждает исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджская готовится стать королевой Великобритании. Об этом говорится в ее интервью для портала US Weekly.

Связь между Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой в течении многих лет развивалась и процветала, а после переезда принца Уильяма и Кейт из Норфолка в Кенсингтонский дворец между ними воцарилась настоящая дружба.

Ребекка Лонг рассказала, что они часто вместе пьют послеобеденный чай и королева явно взяла Кейт Миддлтон под свою опеку. Еще один источник из окружения королевского дворца сообщил, что Елизавета II начала подготовку герцогини Кембриджской к тому, чтобы она стала королевой.

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон (GettyImages)

Они вместе появляются на торжественным мероприятиях и общественность отмечает теплоту в их общении, а также то, что герцогиня Кембриджская стала внимательнее относиться к своему гардеробу.

"Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт — любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне", - рассказала Ребекка Лонг.

Королева Елизавета готовит себе преемницу (GettyImages)

Инсайдеры отмечают, что совсем скоро наступит тот момент, когда королева уйдет в отставку и трон перейдет сначала к принцу Чарльзу, а потом и к его сыну – принцу Уильяму.

С учетом того, что принц Чарльз и его вторая супруга Камилла не пользуются любовью у британцев, после отставки королевы корона очень быстро перейдет ее внуку и его супруге.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма разгорелся скандал из-за измены.

А также мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям устали от постоянного внимания к своей жизни.