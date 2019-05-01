Новый титул от королевы: за что наградили Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон получила новый титул (Коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон получили награду и титул лично от королевы Елизаветы II

Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, была удостоена нового титула в честь восьмой годовщины своего брака. Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Кейт Миддлтон получила титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена (GCVO). Такую награду в честь восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом ей вручила сама королева Елизавета II. Такая высокая награда вручается только по личному распоряжению и желанию Ее Величества.

Как объяснили эксперты королевского дворца, такая высокая награда из рук королевы Елизаветы для герцогини Кембриджской – это знак того, как она высоко ценит Кейт Миддлтон и подчеркивает хорошие отношения герцогини со всеми членами королевской семьи.

Скриншот (twitter.com/RoyalFamily)

Королевский Викторианский орден был основан 21 апреля 1896 года королевой Викторией, чтобы "лично отблагодарить и отметить людей, которые помогли ей напрямую или представляли ее интересы по всей империи".

У него есть пять степеней: Рыцарь или Дама Большого Креста, Рыцарь или Дама Командор, Командор, Лейтенант и Член Ордена. Награда выдается только по личному желанию Суверена и вручается лично. Число членов ордена не лимитировано и ими могут стать даже иностранные граждане.

Орден Кейт Миддлтон (twitter.com/RoyalFamily)

Для членов ордена раз в четыре года проводится религиозная служба в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, при чем для Рыцарей и Дам Большого креста отведены специальные кабинки.

Кроме Кейт Миддлтон такой титул имеет жена принца Чарльза Камилла Паркер Боулз и жена младшего сына королевы Елизаветы, принца Эдварда – графиня Уэссекская Софи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили годовщину своего брака.

А также рассказывали о том, что всплыла неожиданная правда о вражде между Маркл и Миддлтон.