Кейт Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми: до чого тут фотошоп

Кейт Міддлтон днями виклала перше фото з дітьми після операції на черевній порожнині, за що й потрапила під хвилю критики.

Про причину цього скандалу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Кейт Міддлтон вибачається за використання фотошопу

Провідні інформагентства світу, Reuters і Associated Press, відкликали раніше поширену фотографію принцеси Уельської Кейт з дітьми, оскільки виявили ознаки цифрової маніпуляції.

Це була перша офіційна фотографія принцеси Уельської, яка була опублікована Кенсінгтонським палацом після перенесеної нею в січні операції.

Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото, яке зробив її чоловік Вільям, Кейт оточена дітьми. На перший погляд, це звичайне сімейне фото, але є нюанс, за який принцесі довелося перепрошувати.

Річ в тому, що інформагентства виявили на фотографії непослідовність у положенні руки принцеси Шарлотти. Кенсінгтонський палац відмовився прокоментувати ситуацію.

А ось сама Міддлтон офіційно перепрошує за фото, яке вони вчора опублікували Каже, що як будь-який фотограф-аматор любить бавитись з фотошопом, от тому так незручна ситуація й трапилась.

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Виходить, Кейт взяла удар на себе і написала, що як і багато фотографів, іноді експериментує з редагуванням та вибачається за цю ситуацію

Нагадаємо, що це вже не перша ситуація, де родина принца та принцеси Уельських потрапляє у скандал через фотографії з дітьми, адже сімейна новорічна листівка також була дуже відфотошоплена й десь загубилися частини тіла їхнього сина.

