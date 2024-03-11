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Кейт Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми: до чого тут фотошоп

Понеділок 11 березня 2024 17:38
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Кейт Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми: до чого тут фотошоп Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон днями виклала перше фото з дітьми після операції на черевній порожнині, за що й потрапила під хвилю критики.

Про причину цього скандалу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Кейт Міддлтон вибачається за використання фотошопу

Провідні інформагентства світу, Reuters і Associated Press, відкликали раніше поширену фотографію принцеси Уельської Кейт з дітьми, оскільки виявили ознаки цифрової маніпуляції.

Це була перша офіційна фотографія принцеси Уельської, яка була опублікована Кенсінгтонським палацом після перенесеної нею в січні операції.

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми: до чого тут фотошоп

Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото, яке зробив її чоловік Вільям, Кейт оточена дітьми. На перший погляд, це звичайне сімейне фото, але є нюанс, за який принцесі довелося перепрошувати.

Річ в тому, що інформагентства виявили на фотографії непослідовність у положенні руки принцеси Шарлотти. Кенсінгтонський палац відмовився прокоментувати ситуацію.

А ось сама Міддлтон офіційно перепрошує за фото, яке вони вчора опублікували Каже, що як будь-який фотограф-аматор любить бавитись з фотошопом, от тому так незручна ситуація й трапилась.

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через нове фото з дітьми: до чого тут фотошоп

Скриншот

Виходить, Кейт взяла удар на себе і написала, що як і багато фотографів, іноді експериментує з редагуванням та вибачається за цю ситуацію

Нагадаємо, що це вже не перша ситуація, де родина принца та принцеси Уельських потрапляє у скандал через фотографії з дітьми, адже сімейна новорічна листівка також була дуже відфотошоплена й десь загубилися частини тіла їхнього сина.

Раніше ми розповідали, що король Чарльз поділився зворушливим фото зі своєю мамою.

Також читайте, як Кейт Міддлтон вперше після перенесеної операції звернулась до широкої аудиторії.

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Кейт Міддлтон фотографи Принц Вільям
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