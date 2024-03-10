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Кейт Міддлтон вперше після перенесеної операції звернулась до широкої аудиторії: про що мова

Неділя 10 березня 2024 13:37
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Кейт Міддлтон вперше після перенесеної операції звернулась до широкої аудиторії: про що мова Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон, яка трималася поза увагою громадськості після операції в січні, опублікувала фото, щоб подякувати людям за підтримку

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль принцеси.

Кейт Міддлтон звернулась до аудиторії

Принцеса Уельська з’явилася на новому фото з дітьми:10-річним принцом Джорджем, якого вже готують до виконання королівських обов’язків, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї.

Діти оточують свою матусю та міцно обіймають її. Варто зауважити, що принцеса має гарний вигляд.

На нещодавно опублікованому знімку в Instagram Кейт посміхається в оточенні своїх дітей. А ось автором цієї фотокартки став її 41-річний чоловік Вільям, саме він зробив цю щасливу сімейну фотографію у Віндзорі.

Це перше офіційне фото Кейт, оприлюднене після операції на черевній порожнині. До цього дня принцеса не з’являлась в інформаційному просторі.

Кейт вирішила не просто викласти фото з дітьми та привітати з Днем матері, а ще й написати щирий текст у якому вона подякувала громадськості за їхню постійну підтримку, а також побажала іншим родинам щасливого Дня матері.

Кейт Міддлтон вперше після перенесеної операції звернулась до широкої аудиторії: про що мова

Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Вітаю всіх із Днем матері", - написала Кейт.

На радісній картині принцеса сидить у кріслі, а троє її дітей зібралися навколо своєї матері, а Джордж обіймає її, на фото не вистачає лише принца Вільяма, але він за кадром.

Варто нагадати, що на період повного одужання принцеси Уельської, Вільям вирішив зменшити свої навантаження, щоб допомагати дружині з дітьми та загалом приділяти їхньому вихованню якомога більше часу, щоб вони відчували себе щасливими та відчували, наскільки сильно їхні батьки люблять їх та піклуються про них.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують принца Джорджа до королівських обов'язків

Нагадаємо, про те, що Зеленська сказала, як насправді королівська родина підтримує Україну.

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Кейт Міддлтон Принц Вільям
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