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Кейт Міддлтон покинула Великобританію: що трапилося

STYLERПерсони    20.07.2019 - 15:43
Кейт Міддлтон покинула Великобританію: що трапилося
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до свята

Кейт Міддлтон покинула Великобританію разом зі своєю родиною. Пов'язана ця подія з тим, що спадкоємець монаршого подружжя 22 липня відзначить шестиріччя і батьки хочуть влаштувати дитині справді гарне свято. Про це інформує The Sun.

В цей день вся сім'я буде разом із хлопчиком. У подорож принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли й молодших - чотирирічну Шарлотту і однорічного Луї.

Також на Кариби полетіли батьки Міддлтон, її сестра Піппа і брат Джеймс. До речі, королівська сім'я вже давно облюбувала Карибські острови для відпочинку. Молодша сестра королеви Єлизавети II, принцеса Маргарет дуже любила туди приїжджати і називала це місце раєм. Після цього господар приватного острова Колін Теннант подарував монаршій сім'ї ділянку в десять акрів, де вони звели особняк.

Як саме планують провести день народження сина Кейт Міддлтон і принц Вільям, поки невідомо, проте свято обіцяє бути грандіозним.

Кейт Міддлтон покинула Великобританію: що трапилосяПринц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ми писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь.

Нагадаємо, що Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму.

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