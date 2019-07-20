Кейт Міддлтон покинула Великобританію: що трапилося

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до свята

Кейт Міддлтон покинула Великобританію разом зі своєю родиною. Пов'язана ця подія з тим, що спадкоємець монаршого подружжя 22 липня відзначить шестиріччя і батьки хочуть влаштувати дитині справді гарне свято. Про це інформує The Sun.

В цей день вся сім'я буде разом із хлопчиком. У подорож принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли й молодших - чотирирічну Шарлотту і однорічного Луї.

Також на Кариби полетіли батьки Міддлтон, її сестра Піппа і брат Джеймс. До речі, королівська сім'я вже давно облюбувала Карибські острови для відпочинку. Молодша сестра королеви Єлизавети II, принцеса Маргарет дуже любила туди приїжджати і називала це місце раєм. Після цього господар приватного острова Колін Теннант подарував монаршій сім'ї ділянку в десять акрів, де вони звели особняк.

Як саме планують провести день народження сина Кейт Міддлтон і принц Вільям, поки невідомо, проте свято обіцяє бути грандіозним.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ми писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь.

Нагадаємо, що Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму.