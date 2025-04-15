Кейт Миддлтон в новом видео откровенно рассказала, что дает ей силы после борьбы с раком

Кейт Миддлтон поделилась своим личным способом восстановления после борьбы с раком. В новом видео принцесса Уэльская рассказала, как природа помогает ей обрести внутреннее спокойствие и эмоциональное равновесие, несмотря на трудные времена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

14 апреля Кенсингтонский дворец выпустил новое видео с Миддлтон - в ролике принцесса Уэльская появляется вместе с группой молодых скаутов. Она побеседовала с главным скаутом Дуэйном Филдсом о своей связи с природой и рассказала, как она находит покой на природе после борьбы с раком.

"Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение", - отметила супруга принца Уильяма.

"Возможно, не у всех одинаковые отношения с природой, но для меня это очень значимое место, где можно обрести равновесие и обрести своего рода чувство покоя и воссоединения в мире, который в противном случае был бы очень суетливым", - отметила принцесса Уэльская.

Миддлтон, который является сопрезидентом Ассоциации скаутов, также приветствовала юных исследователей и указала им ориентиры на карте.

Для прогулки Миддлтон выбрала достаточно лаконичный образ в стиле кежуал. Она надела узкие джинсы "скинни" коричневого оттенка, бежевый свитер с высоким горлом и бомбер. Образ супруга принца Уильяма дополнила треккинговыми ботинками и кепи.

Что известно о лечении Кейт Миддлтон от рака

В начале 2024 года Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. Позже стало известно, что у нее диагностировали рак. Однако больше никаких подробностей не сообщалось.

В сентябре 2024 она рассказала о завершении курса химиотерапии с помощью эмоционального видео с мужем и детьми.

Недавно Миддлтон рассказала о подробностях лечения рака.

В 2025 году Кейт Миддлтон стала все чаще появляться на официальных мероприятиях и вернулась к исполнению своих обязанностей.