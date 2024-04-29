ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Понедельник 29 апреля 2024 17:36
UA EN RU
Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют кружевную свадьбу (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон и принц Уильям ровно 13 лет назад поженились и с тех пор преодолевают все сложности вместе и празднуют годовщину.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу супругов Уэльских в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют кружевную свадьбу

Сегодня в семье герцога и герцогини Уэльских большой и знаковый праздник, ставший для них одним из важнейших событий в жизни. Их семье исполнилось 13 лет.

29 апреля 2011 года принц Уильям повел под венец свою любимую Кейт Миддлтон, которая стла для него верной, заботливой женой и мамой его троих детей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Свадьба герцога и герцогини Уэльских (фото: Getty images)

13 лет брака - это кружевная свадьба, о ней говорят, что жизнь идет своим чередом и плетет свои кружева. В этот день супругам обычно дарят кружевные салфетки, скатерти, ажурные изделия, связанные с тонкой шерсти. Но что подарили принцессе и принцу - неизвестно.

Супруги только показали архивный портрет с того самого дня свадьбы. На фотографии Кейт и Уильям очень юные, улыбчивые и счастливые.

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Свадебный портрет принцессы и принца Уэльских (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт одета в белое кружевное платье с фатой, которое аккуратно держит диадема. А также свой образ принцесса дополнила массивными серьгами. Следует сказать, что жена герцога не столь сильно изменилась за эти годы.

А вот Уильям стал серьезнее и мужественнее, ведь на фото со дня свадьбы принц выглядит очень юным и безгранично счастливым рядом с Кейт в красном пиджаке.

Конечно, общество немного взволновано тем, что супруги не выложили новые фото, ведь в прошлом году принц и принцесса в честь годовщины сделали новые романтические фото во время велопрогулки.

Но в этом году супруги ограничились архивным черно-белым кадром с лаконичной подписью "Сегодня. 13 лет назад". Конечно, это все из-за болезни принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом: повод серьезный

Свадебные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: Getty images)

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям получили новые королевские звания.

Также читайте о 5 стильных повседневных образах Кейт Миддлтон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья Женитьба
NEWS
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО