Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Які звання отримали Кейт Міддлтон та принц Вільям

Чарльз III оголосив про кілька нових призначень для членів королівської родини. 75-річний король призначив свою невістку 42-м Королівським компаньйоном Ордена почесних компаньйонів.

Орден Почесних товаришів був заснований королем Георгом V у 1917 році для визнання видатних досягнень у мистецтві, науці, медицині та державній службі.

Одночасно кількість учасників обмежена, їх має бути 65 (хоча люди з інших країн Співдружності можуть вважатися додатковими почесними членами), і наразі це:

Девід Аттенборо

Елтон Джон

Анна Вінтур

Джуді Денч

Меггі Сміт.

"У нього завжди були з нею дуже хороші стосунки. Я не вважаю зухвалим говорити, що вона схожа на доньку, яку він ніколи не мав. Він поділяє з Вільямом бажання захистити її. Вони разом", - нещодавно сказала королівський біограф Саллі Беделл.

Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)

У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз так пишається Кетрін за її сміливість у висловлюваннях, особливо у промові про оголошення діагнозу рак.

А ось принц Вільям отримав від батька звання великого магістра найпочеснішого ордена Бат. Посада була вакантною з 2022 року після вступу на престол короля Чарльза, який займав цю посаду з 1974 по 2022 рік.

Найпочесніший орден був заснований королем Георгом I у 1725 році, але вважається, що спочатку він сягає восьмого століття. Ним нагороджуються військовослужбовці або громадяни за зразкову службу.

Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)