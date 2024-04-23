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Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання

Вівторок 23 квітня 2024 21:43
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Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання Кейт Міддлтон і принц Вільям отримали нові звання (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон та принц Вільям попри ситуацію зі здоров’ям принцеси отримали від короля нові звання.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Які звання отримали Кейт Міддлтон та принц Вільям

Чарльз III оголосив про кілька нових призначень для членів королівської родини. 75-річний король призначив свою невістку 42-м Королівським компаньйоном Ордена почесних компаньйонів.

Орден Почесних товаришів був заснований королем Георгом V у 1917 році для визнання видатних досягнень у мистецтві, науці, медицині та державній службі.

Одночасно кількість учасників обмежена, їх має бути 65 (хоча люди з інших країн Співдружності можуть вважатися додатковими почесними членами), і наразі це:

  • Девід Аттенборо
  • Елтон Джон
  • Анна Вінтур
  • Джуді Денч
  • Меггі Сміт.

"У нього завжди були з нею дуже хороші стосунки. Я не вважаю зухвалим говорити, що вона схожа на доньку, яку він ніколи не мав. Він поділяє з Вільямом бажання захистити її. Вони разом", - нещодавно сказала королівський біограф Саллі Беделл.

Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання

Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)

У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз так пишається Кетрін за її сміливість у висловлюваннях, особливо у промові про оголошення діагнозу рак.

А ось принц Вільям отримав від батька звання великого магістра найпочеснішого ордена Бат. Посада була вакантною з 2022 року після вступу на престол короля Чарльза, який займав цю посаду з 1974 по 2022 рік.

Найпочесніший орден був заснований королем Георгом I у 1725 році, але вважається, що спочатку він сягає восьмого століття. Ним нагороджуються військовослужбовці або громадяни за зразкову службу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання

Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)

Раніше ми розповідали, як принц Вільям дав зворушливу обіцянку Кейт Міддлтон.

Також читайте, чому королева Єлизавета II любила неідеальність.

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Кейт Міддлтон Чарльз III Принц Вільям Королівська сім'я
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