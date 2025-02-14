Кейт Міддлтон і принц Вільям замилували спільним чуттєвим фото

Так, з нагоди свята Кейт та Вільям опублікували зворушливий кадр з емоційного відео, в якому принцеса повідомила про завершення курсу хіміотерапії після діагностування раку.

На знімку подружжя сидить на пледі: принцеса Вельська ніжно пригорнулася до чоловіка, а він лагідно поцілував її в щоку. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Зазвичай подружжя рідко демонструє ніжність на публіці. Однак це відступлення від правил неабияк здивувало фанів монаршої пари:

Таку ніжність побачити від них - справжня рідкість!

Це мило! Так хочеться побільше таких моментів

Напевно, це найвідвертіший і найособистіший контент, який вони коли-небудь публікували

Ого, неочікувано

У березні 2024 року принцеса Уельська Кетрін повідомила, що бореться із раком. На початку вересня вона заявила, що завершила курс хіміотерапії.

Історія кохання Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися під час навчання в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

На той момент старший син принца Чарльза і принцеси Діани вже закінчив Ітонський коледж і мав досвід волонтерської роботи в Африці. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Офіційно про свої стосунки пара заявила у 2004 році, коли вони почали жити разом, орендувавши будинок. Однак у 2007 році, після майже п’яти років стосунків, Вільям і Кейт вирішили розійтися. Втім, вже через два місяці з’явилася інформація, що вони знову разом. Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

У листопаді 2010 року було офіційно оголошено про їхні заручини, а 29 квітня 2011 року відбулося грандіозне весілля, за яким стежив увесь світ. Церемонія вінчання пройшла у Вестмінстерському абатстві.