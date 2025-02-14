Кейт Миддлтон и принц Уильям умилили совместным чувственным фото

Так, по случаю праздника Кейт и Уильям опубликовали трогательный кадр из эмоционального видео, в котором принцесса сообщила о завершении курса химиотерапии после диагностирования рака.

На снимке супруги сидят на пледе: принцесса Уэльская нежно прильнула к мужу, а он ласково поцеловал ее в щеку. Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Обычно супруги редко демонстрируют нежность на публике. Однако это отступление от правил изрядно удивило фанов монаршей пары:

Такую нежность увидеть от них - настоящая редкость!

Это мило! Так хочется побольше таких моментов

Наверное, это самый откровенный и самый личный контент, который они когда-либо публиковали

Ого, неожиданно.

В марте 2024 года принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что борется с раком. В начале сентября она заявила, что завершила курс химиотерапии.

История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились во время учебы в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии.

На тот момент старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы уже окончил Итонский колледж и имел опыт волонтерской работы в Африке. Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Официально о своих отношениях пара заявила в 2004 году, когда они начали жить вместе, арендовав дом. Однако в 2007 году, после почти пяти лет отношений, Уильям и Кейт решили разойтись. Впрочем, уже через два месяца появилась информация, что они снова вместе. Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

В ноябре 2010 года было официально объявлено об их помолвке, а 29 апреля 2011 года состоялась грандиозная свадьба, за которой следил весь мир. Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве.