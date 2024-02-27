Кейт Міддлтон і принц Вільям готують свого сина Джорджа до королівських обов'язків
Кейт Міддлтон і принц Вільям вже займаються підготовкою 10-річного Джорджа до виконання королівських обов’язків.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.
Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сина Джорджа до королівських обов'язків
Роберт Гардман - біограф королівської родини та автор книги "Становлення короля: король Карл III й сучасність "Монархії", вважає, що подружжя Уельських серйозно замислилося про те, як їм виховати наступне покоління членів королівської сім'ї. Принц і принцеса мають бажання максимально полегшити перехід до королівських обов'язків їхнього старшого сина Джорджа.
"Вільям намагається нормалізувати. Вони не заперечують цього, і цьому приділяється багато уваги, що не завжди було так", - повідомляє Гардман.
Син Кейт Мідлтон та принца Вільяма Джордж (фото: Getty images)
Також біограф сказав, що у Джорджа є відчуття, що пріоритетом є показати брату і сестрі Джорджа, що виконання королівських обов'язків - це не страшно, щоб вони розуміли що це таке, адже це частина їхнього життя.
"На думку Вільяма, це не за горами найважливіша його робота - виховання наступного короля", - каже автор книги "Становлення короля".
"Немає жодних очікувань, що будь-які королівські обов'язки почнуть діяти доти, доки Джорджу не виповниться 20 років. Ще до того, як його зробили пажем на коронації, Вільям і Кейт запитали його, чи почувається він комфортно, тому що він явно був дуже маленьким. Виявилося, що він був зацікавлений", - говорить Роберт.
Гардман думає, що підготовкою займатимуться насамперед принц та принцеса. Але якби короля попросили зайнятися цим, він був би радий.
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